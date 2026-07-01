Dit is hoe een tekort aan kokosnoten de EV-batterijen goedkoper maakt

De ene doorbraak op het gebied van accutechnologie volgt in sneltreinvaart de andere op en de beoogde prestaties gaan helemaal door het dak, tot het op één punt aankomt: massaproductie. Dan loopt het allemaal ineens wel erg stroef. Zo ook met de natriumbatterij. Alleen gaan de laatste ontwikkelingen op dit gebied ineens de betere kant op, mits je het milieu niet meetelt dan.

Wij wisten het ook niet, maar blijkbaar zijn er kokosnoten nodig voor de productie van een speciaal soort koolstof die voor de kathode in de natriumbatterij. De schillen van deze tropische vruchten kunnen met dusdanige precisie verwerkt worden tot een gespecialiseerde harde soort koolstof. Maar nu blijkt dat er niet genoeg kokosnoten op de wereld zijn om de verwachte vraag naar de natriumbatterij op te kunnen vangen. De toevoer van de schillen zou kunnen leiden tot een productiecapaciteit van 6,5 GWh per jaar, maar verwacht wordt dat er 100 GWh gemaakt moet worden. Een klein gaatje dus.

Steenkool is de oplossing

Gelukkig zijn de Chinese accufabrikanten niet voor een gat te vangen. In dit geval graven ze er gewoon nog een bij om wat meer steenkool te winnen. Wat blijkt nu namelijk: steenkool is een veel beter materiaal om dezelfde harde koolstof uit te winnen. Sterker nog, per kilo ruwe stof kan er 450 gram van het kathodemateriaal uit getrokken worden, tegenover 25 gram bij kokosnootschillen.

En er zitten nog meer voordelen aan steenkool: het is goedkoper. Daarnaast is het winnen van het harde koolstof uit deze grondstof veel eenvoudiger en een al ver doorontwikkelde technologie die uiterst betrouwbaar is. En dat maakt de natriumbatterij ook goedkoper om te produceren. Kortom: dat er niet genoeg kokosnoten zijn, is eigenlijk alleen maar goed nieuws, toch?

Mompelt iets over het milieu

Niet helemaal. Er is een reden dat het winnen van steenkool niet heel hoog staat op de wensenlijst van regeringen die graag duurzaam handelen. Het goedje is immers niet heel goed voor het milieu. Het verwerken ervan overigens ook niet. Maar daar lijkt China vooralsnog niet over te vallen. Ook hebben we het hier over het wisselen van een hernieuwbare naar een fossiele en dus langzaam maar zeker verdwijnende grondstof. Iets waar je nog wel een paar vraagtekens bij kunt zetten.

Kortom, je volgende EV wordt waarschijnlijk iets minder duurzaam, maar wel betaalbaarder.

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