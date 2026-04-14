Dit is je eerste blik op de nieuwe hybride Nissan Skyline !

Hoera! Nissan draaide afgelopen week gelukkig een van de grootste veranderingen aan het merk terug: de GT-R is niet dood , maar neemt kortweg een sabbatical om aan het einde van dit decennium goed uitgerust terug te keren. De dikste Nissan heeft ook een plekje in de presentatie over de langetermijnvisie. Hier wordt echter ook iets minder prettigs duidelijk voor ons Europeanen.

Het belangrijkste voor Nissan is om in de komende jaren te werken aan ‘’AI-gedreven auto’s’’. Laten wij ons daarom maar snel focussen op het leuke spul: de volgende Skyline. In een korte video laat Nissan flarden van de Skyline zien. We zien hem in een flits in een tunnel rijden naast de eerste Skyline GT-R (de Skyline 2000 GT-R), maar ook een achterlichtje opbranden, een Skyline-woordmerk en de neus inclusief opstartprocedure van de voorverlichting.













Alleen al uit het filmpje worden me een aantal zaken duidelijk. Eén: een aantal vastigheden blijven, zoals de ronde achterlichten. Gelukkig maar. Twee: het zou me niet verbazen als Skyline een losse subdivisie wordt. Het woordmerk komt een aantal keer losstaand in beeld. Tevens zien we op de neus geen Nissan-logo, maar een nieuwe S-vorm. Zou dit de badge van een losstaand Skyline-merk zijn?

Het slechte nieuws

Tegen alle geneeskundige studies in wacht ik met het slechte nieuws tot het eind. Klaar voor? Nissan heeft het in de beschrijvingen over ‘’een Heartbeat-model voor Japan’’, maar ook over ‘’de Skyline voor de Japanse markt’’. Kortom, het lijkt erop dat de Skyline alleen in het thuisland wordt gevoerd en niet via de traditionele weg naar Europa komt. Je zou denken dat met een hybride aandrijflijn de Euro 7-regels wel te omzeilen zijn, maar kennelijk durft Nissan er (voorlopig?) niet aan.

Extra jammer: Nissan belooft veel goeds met de Skyline. Denk aan ‘’een sedan die is gefocust op de bestuurder en vermogen, precisie en rauwe emotie in zijn ziel heeft’’. Ergens in 2028 moeten de plannen wat concreter worden alvorens het model op een compleet nieuwe basis zijn opwachting maakt in 2030. Maar hoeveel wij er hier in Nederland gaan tegenkomen? Niet veel, vrees ik.