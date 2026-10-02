De Tesla Roadster gaat er heel anders uitzien dan je denkt

Eigenlijk is het best vreemd dat we nog helemaal niets gezien hebben van Tesla's nieuwe Roadster die afgelopen donderdag al voor het grote publiek had moeten verschijnen. Geen gelekte foto, amper een teaser. Waren die twee weken uitstel dan nodig om het eerste prototype nog af te maken? We weten het niet, maar het heeft er wel alle schijn van dat het ding wezenlijk anders gaat zijn dat het model dat 9 jaar leden geïntroduceerd werd. Waarom we dat denken? Tesla heeft een nieuw patent ingediend waarop een nog onbekende sportwagen staat afgebeeld.

Het patent dat Tesla heeft ingediend bij het Amerikaanse patentbureau draait eigenlijk helemaal niet om de sportwagen die erin is afgebeeld. Alle aandacht gaat uit naar de vleugel die op deze getekende vierwieler afgebeeld is. Deze heeft de mogelijkheid om zich tot op een zeker niveau aan te passen om ervoor te zorgen dat hij altijd de maximale downforce genereert. Denk aan de Zenvo TSR-S met de gigantische bewegende vleugel, maar dan op een ietsjes goedkopere auto.

Voorkomt ongelukken

Opmerkelijk is vooral dat het patent niet alleen spreekt over optimale prestaties, maar ook over het mogelijk voorkomen van ongelukken. De bediening van de bewegende vleugel zou namelijk in de rijhulpsystemen worden ingebakken. Daarmee moet hij bijvoorbeeld meer luchtweerstand gaan genereren en het afremmen van de auto verbeteren om zo een mogelijke crash te vermijden.

Klinkt allemaal erg interessant, maar zoals met alle patenten geldt ook hier: eerst zien, dan geloven. Iets wat in dit geval mooi samenkomt met de afgebeelde sportwagen, want die hebben we ook nog nooit eerder gezien. Combineer dat met de aankomende presentatie van de nieuwe Roadster (of Roadsters) en we hebben het recept voor een lekker partijtje speculeren over de mogelijkheid dat we hier het lijnenspel van de nieuwe Muskmobiel voor ons zien.

Vleugel, maar geen boosters?

Het enige wat we op de tekening missen is enige verwijzing naar wat de Roadster zo uniek moet maken: de boosters. Het is niet voor niets dat Tesla de onthulling van de nieuwe sportwagen op een ontwikkelterrein van SpaceX in Texas heeft gepland. Het moet buiten en op gepaste afstand gebeuren, aangezien een lancering binnen het aanwezige publiek gehoorschade zou bezorgen. Zoveel herrie maken die boosters.

Hopelijk weten we meer op 15 oktober. Dat is het moment dat Tesla opnieuw probeert het doek van de wel of niet bestaande Roadster te trekken.

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