Dit is Miss Tuning 2018

Eensch?

Zo’n twee weken geleden werd Nederland getroffen door een hittegolf, waardoor iedereen ineens zwoegde onder temperaturen van meer dan 25 graden. Nergens was het echter zo heet als de Autoblog-redactie, waar een aantal foto’s van de Miss Tuning 2018-finalisten getoond werden. Iedereen had zo zijn fan-favorite maar er kan er maar ééntje winnen.

En dat is geworden: de 24-jarige Laura Fietzek. Volgens de jury is zij dé Miss Tuning van 2018. En al moet ik onpartijdig blijven, het is haar gegund. Ter vergelijking: ze neemt het stokje over van Vanessa Schmidt. Dan heb je even, ahem, “vergelijkingsmateriaal”.

Fietzek sleept leuke prijzen in de wacht, onder andere een getunede Nissan Micra en uiteraard een fotoshoot voor de Miss Tuning 2019-kalender. Meer zien? Check dan één van de winnaressen van de vorige edities, bijvoorbeeld 2015 (gallery), 2014 (gallery) en 2013.