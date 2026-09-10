Toyota bouwt ultieme GR voor toekomstige Verstappens

Een Toyota GR kopen zonder dat je bankrekening jankend in de foetushouding gaat liggen? Dat kan dus gewoon! Je moet alleen niet verwachten dat je er vier wielen, een kenteken en een dak bij krijgt. Toyota heeft namelijk een nieuwe manier bedacht om mensen de wereld van Gazoo Racing in te trekken. En die is op z'n zachtst gezegd gewoon briljant.

De goedkoopste GR ooit?

Gazoo Racing heeft in Japan de GR KART gelanceerd. Jazeker, een echte kart met een officieel GR-logo. Voor 385.000 yen inclusief belasting, oftewel ongeveer 2.155 euro, mag je jezelf eigenaar noemen van de goedkoopste GR die Toyota momenteel aanbiedt.

Mocht je dan nu denken: 'oh dan zal je vast zo'n langzame elektrische kart krijgen.' Bzzz, fout. De kart heeft een 215 cc benzinemotor, weegt 83 kilo en is 1,82 meter lang. Het is dus echt geen speelgoedautootje waar je met je knieën achter je oren in moet zitten. Tenminste, niet als je binnen de opgegeven lichaamslengte van 1,35 tot 1,85 meter valt. Wouter valt dus helaas buiten de boo... kart.

Het mooiste is misschien wel dat Toyota niet alleen heeft gekeken naar hoe hard je zo'n ding over het circuit heen kan beuken, maar ook naar hoe je hem daar überhaupt krijgt. De GR KART past namelijk zonder hem helemaal uit elkaar te schroeven gewoon achter in je Proace of MPV.

Dat is echt ongekend handig. Want een kart kopen is één ding. Vervolgens een aanhanger, garagebox en hijskraan moeten regelen om hem te kunnen vervoeren is meestal wat vervelender.

























Toyota heeft overal aan gedacht

Toyota heeft de GR KART daarnaast zo simpel mogelijk proberen te maken. De aandrijving gebruikt een riem in plaats van een ketting, waardoor je niet iedere keer een fles kettingolie nodig hebt. De riem heeft daarnaast ook nog eens een automatische spanner.

Ook de motor is ontworpen om het leven van de beginnende coureur wat makkelijker te maken. De accu laadt zichzelf op en een speciale carburateur moet ervoor zorgen dat de brandstoftoevoer minder last heeft van die gigantische g-krachten die je tijdens het bochtenwerk kan vinden.

En ja, Toyota heeft ook serieus nagedacht over veiligheid. Zo zit er een bumper op die moet voorkomen dat een andere kart bij een botsing over een achterwiel schiet. Ook zijn er maatregelen genomen om onder meer een loskomend achterwiel en een vastzittende gaskabel te voorkomen.

















Van kart naar GR Yaris?

Dat laatste is eigenlijk precies waar Toyota naartoe wil. De GR KART is dus niet alleen een leuk speeltje voor vaders die hun midlifecrisis alvast op het circuit willen uitleven. Toyota ziet karting als een laagdrempelige ingang naar de autosport. Akio Toyoda, bijgenaamd Morizo, heeft eerder al eens aangegeven dat hij autosport toegankelijker wil maken, net zoals voetbal of honkbal. De GR KART moet daarbij gaan helpen.

Daarom is er zelfs een speciale GR-app waarmee beginners kunnen leren hoe ze met de kart moeten omgaan. Via de app kun je ook een zogenoemd rijpaspoort krijgen waarmee je bij deelnemende kartbanen kunt rijden.

Voorlopig blijft de GR KART helaas alleen in Japan. Daar wordt hij verkocht via 36 kartbanen en zeven GR Garages.