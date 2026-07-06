Dit is misschien wel de vetste auto ooit

Fabrikanten weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen om aandacht te krijgen. Maar heel soms is dat absoluut niet erg.

McLaren komt op het Goodwood Festival of Speed namelijk met een nieuwe oude auto die nooit bestaan heeft. Of eigenlijk, hij heeft wel bestaan, maar niet zoals oprichter en naamgever Bruce McLaren hem voor ogen had. Het gaat om de M6GT. De allereerste poging van onze Bruce om zijn raceauto's te vertalen naar een straatauto. Hij reed zelf al met een prototype naar vergaderingen en circuits, maar een echte productie kwam er nooit. Bruce McLaren verongelukte in 1970, waardoor het project abrupt eindigde.

Ruim een halve eeuw later heeft McLaren Special Operations die droom alsnog afgemaakt. Niet door er een moderne interpretatie van te maken, maar door hem zo te bouwen alsof hij in de jaren zestig gewoon van de spreekwoordelijke band was gerold. De carrosserie is gemaakt met de originele mallen die teruggevonden werden in Engeland. Oude tekeningen, foto's en archiefmateriaal dienden als handleiding en zelfs de motor is een 'period correct' small-block V8 met de beroemde 'camel hump'-cilinderkoppen. Ook de handgeschakelde versnellingsbak is helemaal in stijl.

Het gaat zelfs zo ver dat McLaren opnieuw onderdelen heeft gemaakt die al tientallen jaren nergens meer te vinden zijn. Denk daarbij aan oude lagers met bijzondere inchmaten, aluminium klinknagels zoals in de luchtvaart destijds en een met de hand gedraaide versnellingspook van walnotenhout. Werkelijk alles moest kloppen.

En na ampel overleg hier op de redactie hebben wij besloten dat dit wel het allervetste is aan deze auto. Hij is niet gerestaureerd, maar eigenlijk alsnog nieuw gebouwd. Precies zoals Bruce McLaren hem waarschijnlijk zelf had willen afleveren.

Ze komen natuurlijk niet helemaal voor Jan Snot met deze M6GT. Het is voor McLaren een mooie gelegenheid om hun heritageprogramma onder de aandacht te brengen. En heritage genoeg natuurlijk, zeker op racegebied. Denk alleen al aan de F1 GTR, maar ook de legendarische Marlboro Formule 1-wagens waarin Ayrton Senna en Alain Prost elkaar naar het leven stonden. En daar hoort deze zeker bij, al heeft hij geen meter geraced.

Maar wacht. Er is meer...

Op donderdag 9 juli onthult het merk namelijk het "hoogtepunt van het huidige supercar-tijdperk". Zeggen zij hè, wij schrijven het alleen maar op, wij zijn niet zo van de superlatieven en hoogmoed.. Maar goed, wat dat precies is, houdt McLaren nog even geheim.

Maar teasen kunnen ze als geen ander... We zijn heel benieuwd!