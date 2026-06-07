Dit is (nog steeds niet) de Tesla Roadster met SpaceX-technologie

De Tesla Roadster lijkt meer en meer een mythe te worden. Recent doken er allerlei bewijzen op dat een officiële onthulling nu echt aanstaande is, maar de data waarop verstrijken nog steeds zonder concrete nieuwe zaken. Dat riedeltje wordt weer herhaald.

Musk had het nog beloofd: 1 april 2026 zouden we de Tesla Roadster te zien krijgen. Mag ook wel, voor een in 2017 voor het eerst gepresenteerde auto die in 2020 op de markt zou komen. 1 april kwam en ging en niks werd concreet. Nee, want het was uitgesteld tot eind mei, begin juni, volgens Elon Musk. Getekend, het feit dat het inmiddels eind mei, begin juni is: nog steeds geen Roadster. Er is nu een nieuwe datum en dit keer is het niet Musk die er beloftes over doet, maar insiders.

Tesla Roadster in augustus (of later)

Toch wordt de datum nog niet echt concreet. Wel zouden volgens vier personen dicht bij het programma dat er in augustus een nieuwe releasedatum valt, 'maar dat kan ook later worden'. Je verwacht het niet. Het viertal beweert echter dat er een bijzondere demonstratie plaats gaat vinden op dit moment in augustus waardoor je alles vergeet over hoe lang de Roadster duurt. Hopelijk.

Samenwerking SpaceX

Het idee was namelijk, reeds bekend, dat Elon Musk twee van zijn geesteskindjes zou combineren in de Tesla Roadster. Er zou een speciale Tesla Roadster SpaceX komen omdat de auto gebruik zou gaan maken van raketaandrijving. Dat klinkt vergezocht en een typisch Musk-idee dat in de uitvoering tegen wordt gehouden door vervelende zaken als typegoedkeuring, maar wellicht dat er een mogelijkheid is gevonden.

Het idee is namelijk om de Roadster uit te voeren met koude gasraketten. Dat is een type raketmotor ontwikkeld door SpaceX die ervoor zorgt dat de Roadster bloedsnel van zijn plek kan komen, nog sneller dan de ruim 2.000 pk uit de elektromotoren dat kunnen. Afijn, de demonstratie van deze SpaceX-technologie is hetgeen wat Elon Musk graag wil laten zien aan de wereld tijdens de, eh, lancering van de Roadster.

Basisversie

De SpaceX wordt dus de topversie van de Tesla Roadster en het paradepaardje van de dikke sportauto. Zoals altijd lijkt het erop dat de specs door Musk beloofd wel kloppen, maar niet allemaal tegelijk. Er staat namelijk ook een basisversie op de planning die niet die allerdikste specs krijgt. Je moet dus die '200.000 euro kostende, in 1 seconde naar de 100 sprintende, 2.000 pk+ sterke' Roadster lezen als: er komt eentje die 200.000 euro kost en een dikkere (duurdere) uitvoering die snel kan sprinten en veel vermogen heeft. Weet wat je pre-ordert. Wat al sinds 2017 kan. (via The Information)