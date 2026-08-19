Ferrari-killer van Carroll Shelby verpulvert Amerikaans veilingrecord

Als je bijna 40 miljoen euro voor een oude Amerikaanse auto kan neerleggen, mag je verwachten dat er op zijn minst een verwarmd stuur en Apple CarPlay in zit. Helaas peanutbutter. Je krijgt een groffe raceauto uit 1964. Wel eentje met een nogal dik verhaal, want deze Shelby Cobra Daytona Coupe werd ooit gebouwd om Ferrari een pak slaag te geven. Dat lukte. En nu slaat-ie ook nog eens alle Amerikaanse veilingrecords aan diggelen.

Carroll Shelby had een missie

De Shelby Cobra was in de jaren zestig al geen auto voor mensen die rustig even naar het strand wilden. Maar de open roadster had één probleem: op snelle circuits bleek de aerodynamica niet bepaald optimaal. Met andere woorden: hoe harder je ging, hoe meer de lucht tegenwerkte. Peter Brock, de eerste betaalde werknemer van Shelby American, bedacht daarom een briljante oplossing. Een gesloten carrosserie die wel lekker door de lucht kon snijden. Zo werd de Shelby Cobra Daytona Coupe geboren.

Het doel was lekker subtiel: Ferrari kapot maken. De Daytona Coupe ging vervolgens de strijd aan met de Italianen in de internationale GT-racerij. Shelby American wist in 1965 daadwerkelijk het FIA International Championship for GT Manufacturers te winnen. Daarmee werd Shelby de eerste Amerikaanse fabrikant die een FIA-wereldkampioenschap pakte.

Mission accomplished.







Niet zomaar een Cobra

Alsof een Daytona Coupe op zichzelf nog niet bijzonder genoeg is, betreft dit exemplaar chassis CSX2300. De derde van slechts zes gebouwde exemplaren én de enige Daytona Coupe die persoonlijk eigendom was van meneer Carroll Shelby. De auto heeft vervolgens ook nog een aardig leven gehad. Hij wisselde van eigenaar, werd ingezet voor races in Japan en kwam in 1975 weer terug bij Shelby. Die liet de Cobra weer volledig restaureren naar de specificaties van het kampioenschapsseizoen van 1965.

Eind jaren negentig moest Shelby afscheid nemen van de auto door een nogal ingewikkelde financiële constructie. Gelukkig voor degene die hem nu verkocht heeft, bleek vasthouden aan zo'n auto toch geen slechte investering. Achteraf gezien dan.





Bijna 40 miljoen euro voor een oude Ford

Bij Gooding Christie's in Pebble Beach ging de Cobra uiteindelijk onder de hamer voor 42.905.000 dollar. Omgerekend zo'n 39,5 miljoen euro. Daarmee is dit officieel de duurste Amerikaanse auto ooit verkocht op een veiling. Het vorige record stond op naam van een Duesenberg SSJ uit 1935, die voor 22 miljoen dollar werd verkocht. Die mag zijn trofee dus z.s.m. weer inleveren.

Ook tijdens de Monterey Car Week was deze Cobra de grote baas. Een Ferrari Luce Tailor Made bracht 40 miljoen dollar op en een McLaren F1 GTR van Pink Floyd-drummer Nick Mason wisselde voor 34,655 miljoen dollar van eigenaar. Kleingeld, natuurlijk. Maar de hoofdprijs ging toch echt naar Shelby.

Nog een leuk dingetje: in 2009 werd er ook een Daytona Coupe verkocht via de veiling, en dat was toentertijd ook één van de duurste Amerikaanse auto's ooit. Het bedrag? Een veel lagere 7,25 miljoen dollar.

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