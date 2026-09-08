Dit gaat Skoda doen met hun op leeftijd rakende modellen

Auto's raken in deze tijd snel bejaard. Of in ieder geval op een punt dat vervanging snel nodig is. Als je kijkt naar de gloednieuwe elektrische Skoda's als de Peaq en Epiq zijn er een paar modellen die ook nog in de showroom staan, die voelen alsof ze uit een ander tijdperk komen. Wat gaat er gebeuren met dit drietal?

Er zijn momenteel drie Skoda's die 'op leeftijd raken'. Niet eens omdat ze in absolute jaren al tergend lang mee gaan, maar omdat de markt vraagt om verandering. We hebben het dan over de middelgrote Scala, de kleine Fabia en de crossover Kamiq.

Skoda Scala

De Skoda Scala is een wat vreemd model. Qua grootte is het bijna een Golf, maar onderhuids deelt hij meer met de Polo. Dat was de strategie bij de voorganger van de Scala, de Rapid. Dat was een sedan op Polo-basis die hier in Nederland niet fantastisch scoorde. Een hatchback-versie genaamd Rapid Spaceback deed het beter. Dat was dus een auto die qua grootte bij de Golf in de buurt zat, maar nog steeds zijn basis deelde met de Polo. In 2019 werd de Rapid de Scala en werd de sedanversie geschrapt. Ondanks een paar facelifts is er met de Scala weinig gebeurd sinds 2019 tot en met nu.

Skoda Fabia

De Scala is dus een soort Polo+, of beter gezegd, een Fabia+. Want ja, Skoda heeft ook nog de Fabia die zijn basis deelt met de Polo. Dat model gaat al veel langer mee, al sinds de overname van VAG zo rond 2000. Inmiddels is het model toe aan zijn vierde generatie als de goedkope optie ten opzichte van een Polo. De nieuwste Fabia gaat mee sinds 2021 en is sindsdien ook grotendeels hetzelfde gebleven.

Skoda Kamiq

De derde auto op hetzelfde platform is de versie op hoge poten, de Skoda Kamiq. Net als de Scala komt deze uit 2019 en ook net als de Scala is er maar weinig mee gebeurd in die tijd. Je begint te merken wat het probleem is: drie auto's in hetzelfde stukje van de markt, drie keer niet echt vooruitstrevend. Ook Skoda geeft toe dat deze modellen toch een beetje op leeftijd beginnen te raken en dat heeft vooral te maken met het gebrek aan elektrische aandrijving.

Voorbij 2030

Tegen Autocar zegt Klaus Zellmer, de baas van Skoda, dat het drietal niet direct met pensioen wordt gestuurd. Sterker nog: voorbij het jaar 2030 overleven ze nog wel. Dit omdat de Skoda's een mooi vangnet bieden tegenover de Volkswagens die veelal elektrisch worden. Als mensen toch nog een benzineversie willen, is dit drietal een mooie backup.

Toch moet er wel wat veranderen, vindt Zellmer. Hij noemt de mogelijkheid die er is voor een Skoda Fabia EV. Een kleine elektrische auto die al eens op de planning heeft gestaan, als evenknie voor de Volkswagen ID. Polo of ID. Up. Dit werd 'm toch niet omdat Volkswagen vooral gebruikt gaat worden voor experimenteren in dit segment met elektrisch, en zoals gezegd de Skoda als 'veilige' optie is dan een mooie positie.

Vandaar dat de op leeftijd rakende Skoda's op Polo-basis het tot 2030 volhouden, Zellmer noemt zelfs 2034. Vanaf 2035 moet grondig herzien worden hoe auto's met verbrandingsmotor nog kunnen in verband met de nieuwe EU-regels, dus dat blijft nog even afwachten.