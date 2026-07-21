Niet jij, maar dit maakt volgens BMW een einde aan de handbak

Er zijn van die discussies die echt nooit lijken te verdwijnen. Automaat of handbak. De één zweert bij een beetje flipperen, de ander wil pas echt rijden als er een koppeling onder zijn linkervoet zit. Toch wordt het steeds lastiger om überhaupt nog een nieuwe auto met drie pedalen te kopen. Volgens BMW ligt dat niet alleen aan kopers die liever lui dan moe zijn.

De handbak heeft meer vijanden

Vraag een autofabrikant waarom de handgeschakelde versnellingsbak verdwijnt en je krijgt waarschijnlijk overal hetzelfde antwoord: de vraag is compleet ingestort. Dat is ook zo. Steeds minder mensen bestellen nog een handbak als een automaat vaak sneller, zuiniger én comfortabeler is.

Maar volgens BMW M-topman Frank van Meel is dat maar een deel van het verhaal. Moderne auto's zijn ondertussen rijdende computers geworden. Ze zitten volgepropt met rijhulpsystemen, veiligheidstechniek en elektronica die eigenlijk zijn ontworpen voor een automaat. Denk aan adaptieve cruisecontrol, noodremsystemen en allerlei andere (soms wat vervelende) assistenten die graag precies weten wat de aandrijflijn doet. Een bestuurder die zelf koppelt en schakelt maakt dat allemaal gewoon net wat ingewikkelder.

Daar komt ook Europa nog bij. De steeds strengere regelgeving verplicht autofabrikanten om steeds meer van dat soort systemen te monteren. Leuk voor de veiligheid enzo, maar autorijden wordt er nou niet echt leuker op.

Zelfs leveranciers haken af

Alsof al die ellende nog niet genoeg is, ontstaat er volgens BMW een sneeuwbaleffect. Want nu steeds minder merken handgeschakelde auto's verkopen, vinden ook toeleveranciers het steeds minder interessant om handbakken te ontwikkelen en produceren. Dat is natuurlijk logisch. En zonder leveranciers wordt het voor autofabrikanten nóg lastiger om de versnellingsbak in leven te houden.

Ook al die mild hybrids helpen niet echt mee. Vrijwel alle 48V-systemen zijn ontwikkeld in combinatie met een automaat. Een handbak is technisch nog wel mogelijk, maar het wordt allemaal steeds meer een uitzondering. Dat belooft dus weinig goeds voor de volgende generatie BMW M3, die naar verwachting een mild-hybridesysteem krijgt.

BMW geeft nog niet op

Toch is BMW gelukkig nog niet van plan om de handbak zomaar de nek om te draaien. Van Meel zegt dat het de Duitse autobouwer de handgeschakelde versnellingsbak "zo lang mogelijk" wil blijven aanbieden. Dat klinkt allemaal prachtig natuurlijk, maar tegelijkertijd ook een beetje als iemand die zegt dat hij zijn favoriete café blijft bezoeken terwijl de sloopkogel nog net niet door de deur vliegt.

Na het verdwijnen van de Z4 zijn er nog maar drie BMW's met een handbak over: de M2, M3 en M4. De M3 lijkt als eerste afscheid te nemen van het sportieve pookje, terwijl de M2 en M4 het waarschijnlijk nog tot ongeveer 2029 volhouden.

Vergeleken met Audi Sport en Mercedes-AMG doet BMW daarmee nog altijd keihard zijn best. Die merken hebben de handbak al jaren geleden de deur uit gestuurd. Maar als zelfs BMW toegeeft dat niet alleen de klant, maar ook wetgeving, elektronica, hybride techniek én leveranciers tegenwerken, dan kun je je afvragen of de handbak nog wel een eerlijke kans krijgt. Dat laatste beetje hoop leeft dus vooral dankzij BMW zelf. En misschien een paar eigenwijze liefhebbers die nog steeds liever zelf schakelen dan een computer het werk laten doen.

Hoe denken jullie over een handbak in deze tijd? Ik lees het graag in de comments.



Via: BMWblog

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