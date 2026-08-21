Dit is waarom automakers eigenlijk helemaal geen handbak willen aanbieden

Bijna elke supercar die de afgelopen weken geïntroduceerd werd heeft een ding gemeen: ze hebben een handmatige versnellingsbak of iets wat daarop lijkt waarop de automerken erg trots vertellen. Ondertussen geven de makers ervan aan dat ze eigenlijk helemaal niet op de oude roerstok zitten te wachten.

Nu de elektrificatie van auto's de bestuurders van bijna alle beleving berooft, zetten de ietwat meer welvarende personen direct druk op de kleinschaligere automakers om daar wat aan te doen. Dat betekent dat de roep om zelf in een bak met tandwielen te roeren steeds groter wordt. En gezien de welvarende klanten daar best wat meer voor willen betalen, schakelen de automakers graag over. Maar tegelijk wordt ook steeds duidelijker dat ze er eigenlijk niet zo op zitten te wachten.

Het wordt te duur

Dat heeft allemaal te maken met de technische vooruitgang die teniet gedaan moet worden door terug te pakken naar de handbak. Alle elektronische snufjes die het rijgedrag van een auto verbeteren, werken niet zo goed samen met echte handmatige versnellingsbak. Porsche begon als eerste op dit pijnpunt te wijzen en gaf aan dat het simpelweg technisch niet mogelijk is om mensen zelf te laten schakelen in de nieuwe gedeeltelijk geëlektrificeerde 911.

Ook Aston Martin voegt zich nu in dat rijtje. CEO Adrian Hallmark laat weten dat het best een pook in het midden van een speciaal model wil plaatsen als klanten daarom vragen, maar dat het onwaarschijnlijk is dat het een echte handbak zal worden. Volgens hem zit het probleem niet eens zo zeer in de elektrische onderdelen die tegenwoordig in de versnellingsbak en motor te vinden zijn, maar zijn het de veiligheidssystemen die een handbak in de weg zitten. Tegelijk zegt Hallmark dat de handbak wel mogelijk is, maar te duur wordt.

"Als je dan bekijkt hoeveel auto’s je tegen een hogere prijs prijs moet verkopen om de kosten van de behuizing en de elektronica te compenseren, is het een grensgeval, en ik denk dat dat de reden is waarom Ferrari heeft gedaan wat ze hebben gedaan,” zegt de CEO. "Dus ons dilemma: gaan we voor een nep-handgeschakelde versnellingsbak? Of kiezen we helemaal niet voor handgeschakeld? Dat is dus het probleem."

Hogere prijs past bij speciale edities

Het komt dus vooral neer op een keuze om klanten voor die extra kosten te laten opdraaien of niet. En dat kan heel goed als je er een speciaal model van maakt. De Ferrari 12Cilindri Manuale is daar een prima voorbeeld van. En ook Porsche zegt dat het de enige manier is om de handbak te kunnen aanbieden. De Duitse autobouwer geeft al aan dat als het uitvindt hoe de handbak werkend te krijgen in een moderne 911, dit een extra kostbaar gelimiteerd model zal worden.

Maar daar tegenover staat ook een enorme kostenpost en de vraag is of die goed gemaakt kan worden met een speciaal model. Het uitvinden hoe een handbak werkend te krijgen zonder afstand te doen van alle moderne snufjes die huidige auto's zo goed maken, kan nog wel eens flink in de papieren gaan lopen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de afweging of het tijdstechnisch een goede investering is. De hersencapaciteit van ingenieurs kan immers ook heel goed ingezet worden op daadwerkelijke innovatie en niet op het werkend krijgen van iets wat slechts een selecte groep mensen wel ziet zitten.

Lamborghini is tot nu toe de stelligste in het aangeven dat klanten niet met de hand zullen kunnen roeren in een versnellingsbak. CEO Stephan Winkelmann heeft gezegd dat de hybridisering van motoren het onmogelijk maakt. Net als de andere spelers zegt hij dat er enkel ruimte is voor een handbak in een gelimiteerd speciaal model, maar daarvan staat er bij de Italianen nog niets op de planning. Kortom, de aankomende jaren komt er geen auto met een pook tussen de stoelen uit Sant'Agata rollen.

Bij Bugatti kan alles

De enige autobouwer die de afgelopen weken geen auto met handbak presenteerde, maar wel volmondig aangaf dat er ruimte voor is, is Bugatti. Topman Mate Rimac ging daarbij zelfs nog een stap verder en gaf aan dat hij een echte handbak in de Tourbillion wel zag zitten: "Ja, absoluut. Stel je een V16 voor met een handbak. Een échte handbak". Gezien men bij Bugatti de echt rijke klanten geen 'nee' verkopen, is het ook de enige speler die op korte termijn en vermoedelijk onder het Solitaire-programma een handgeschakelde auto kan afleveren. Al zou deze dan, net als wat alle andere automakers ook al aangeven, extra duur en extreem gelimiteerd zijn.

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