Dit is waarom BMW geen zin heeft in de Formule 1

BMW in de Formule 1. Voor veel fans klinkt dat als een prachtig plan. BMW heeft ervaring, geld, een enorme motorsportgeschiedenis en bovendien een M-logo dat op ongeveer alles geplakt kan worden. Toch kun je die droom voorlopig maar beter weer terug in de kast leggen. BMW kijkt namelijk naar de Formule 1 en denkt blijkbaar: leuk hoor, maar wat hebben we er eigenlijk aan?

BMW vindt de F1 een groot laboratorium

BMW M-baas Frank van Meel heeft namelijk vrij duidelijk in een interview uitgelegd waarom een terugkeer naar de Formule 1 momenteel niet op de planning staat. Het probleem is volgens hem niet dat BMW niet kan racen. Nee joh. Het probleem is dat de techniek uit de Formule 1 volgens BMW veel te weinig bruikbaar is voor de auto's die uiteindelijk gewoon een kenteken krijgen.

Van Meel noemt de Formule 1 zelfs "too much of a laboratory". In het Nederlands: hartstikke leuk allemaal, maar BMW heeft weinig zin om een gigantische berg geld uit te geven aan een technologisch project waar de rest van het bedrijf nauwelijks iets aan heeft.

En daar heeft de beste man natuurlijk wel een punt. BMW wil het liefst dat racen op zondag ook daadwerkelijk iets oplevert voor de auto die je maandag tijdens een lekkere bak pleur bij de dealer bestelt. Niet dat je straks in een M3 stapt en het belangrijkste technologische voordeel blijkt te zijn dat hij ook heel snel banden kan verslijten.

Le Mans levert BMW blijkbaar meer op

Daarom steekt BMW zijn motorsportgeld liever in het WEC en IMSA. Volgens Van Meel is daar de link tussen raceauto en straatauto namelijk veel directer. Zo zijn er in de M Concept Neue Klasse bijvoorbeeld allerlei aerodynamische elementen te vinden die afkomstig zijn van de M4 GT3. De lichtsignatuur is dan weer geïnspireerd door BMW's LMDh-raceauto. En bij de aandrijflijnen wordt het hele feest nog interessanter.

BMW racet met de M Hybrid V8, een hybride raceauto met, ja zeker, een V8. Toevallig heeft BMW ook een paar straatauto's met een hybride V8, zoals de M5 en XM. Volgens Van Meel werken in sommige gevallen zelfs dezelfde ingenieurs aan de race- en productieaandrijflijnen.

Kijk, dat is volgens BMW dus wel nuttige autosport. Je sloopt onderdelen op het circuit, leert ervan en stopt vervolgens iets van die kennis in een auto die je gewoon met een nummerplaat kunt kopen. Een beetje win on Sunday, sell on Monday, maar dan zonder dat je maandag eerst een compleet nieuw onderzoekscentrum hoeft te bouwen.

Een BMW F1-team zou bijna een apart bedrijf worden

Dat is namelijk precies wat volgens Van Meel zou gebeuren als BMW nu weer in de Formule 1 zou stappen. De technologie staat volgens hem gewoon te ver af van de rest van BMW en zou een volledig afzonderlijk ontwikkelingscentrum nodig hebben. En ja, BMW zou ongetwijfeld enorm veel wereldwijde aandacht krijgen met een eigen F1-team. 100%. Mercedes zit er al jaren, Audi doet mee en de Formule 1 is populairder dan ooit. Maar BMW lijkt toch liever te kijken waar het bedrijf daadwerkelijk iets aan heeft.

Een keiharde "nooit" is het natuurlijk niet. BMW houdt de Formule 1 volgens Van Meel gewoon in de gaten. Maar voorlopig is de boodschap in ieder geval duidelijk: als jij droomt van een BMW M1 met een F1-motor op de achtergrond van de pitbox, kun je waarschijnlijk nog wel even blijven dromen.

BMW heeft namelijk liever een raceauto waarvan de techniek uiteindelijk in een M5 belandt.

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