BMW legt uit waarom de X5 niet gemaakt is voor off-road

De nieuwe BMW X5 is de grootste, zwaarste en meest capabele die we tot dusver hebben gezien. Maar of hij ook zijn mannetje kan staan buiten de gebaande paden? Het zal voor veel mensen geen vraag zijn waar ze wakker van liggen, maar het is er toch een waar BMW blijkbaar een uitleg over moet geven.

Als je de uitgaande X5 en zijn opvolger bekijkt, dan heb je waarschijnlijk niet het gevoel dat iemand in deze auto een extremere off-road ervaring dan het gravelpad naar de tennisclub gaat opzoeken. Toch heeft BMW er een punt van gemaakt dat elke X5 zijn mannetje buiten de gebaande paden kan staan als dat van hem verwacht wordt. Op de uitgaande werd dat aangedikt met een optioneel sperdifferentieel op de achteras en extra bodembescherming. Op de nieuwe is die niet terug te vinden. En dat roept vragen op.

We vonden het niet nodig

Het antwoord is even simpel als verwacht: "We vonden het niet nodig om de off-road capaciteiten verder te verbeteren voor de X5, omdat het niet echt een hoge prioriteit heeft. Ik denk dat we het beste uit de auto hebben gehaald in elke dimensie", legt Philip Koehn, senior vice president van BMW’s Luxury Class uit. "Hij is groter geworden, heeft meer laadruimte, heeft een groter aanbod in aandrijflijnen. Hij is aanzienlijk zuiniger en heeft een beter rijgedrag dankzij 'the Heart of Joy' technologie. Het is de meest capabele X5 die we ooit gehad hebben".

Dat de mogelijkheid om met een X5 off-road te kunnen niet hoog op de prioriteitenlijst stond, is makkelijk te begrijpen. We durven te gokken dat als slechts één procent van de X5-eigenaren het verder schopt dan het eerder genoemde gravelpad, het extreem veel is.

De echte offroader komt nog

Daarnaast is BMW naar verluidt bezig met een andere auto die wel specifiek bedoeld is voor het ruigere werk. Deze zou ondermeer voorzien worden van een ladderframe en het daarmee moeten opnemen tegen de Land Rovers en G-Klasses van deze wereld. Dat gebeurt volledig elektrisch en pas ergens na 2029.

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