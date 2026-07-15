Hoe goedkoper, hoe beter een tweedehands Model 3 presteert

De goedkoopste Tesla Model 3 heeft nogal wat nadelen. De uitrusting en het interieur zijn nog kariger dan het toch de extreem minimalistische basis waarmee de auto geleverd wordt. Daarnaast komt hij minder ver, laadt ie langzamer en heeft hij enkel achterwielaandrijving. Toch heeft hij een heel groot pluspunt tussen de wielen liggen.

Hoe je het ook wendt of keert, de Tesla Model 3 is eigenlijk altijd een goede keuze voor een elektrische auto in zijn prijsklasse geweest. Het enige nadeel is dat je er ook een beetje Musk-stigma bij op de koop toe moet nemen. Maar goed, als je voor zo'n 15.000 euro op de tweedehandsmarkt rondsnort kan je een best een degelijk koopje aantreffen. We zeggen degelijk, want juist de goedkoopste varianten houden het langs hun accucapaciteit vast, blijkt uit onderzoek.

De Zweden van Carla besloten een waslijst auto's te nemen en eens te kijken hoeveel accudegradatie bij elk van deze plaatsgevonden. Dit deden ze op basis van een database van bijna 10.000 accutests aangeleverd door Aviloo. Daaruit kwam de variant met de door het Chinese CATL geleverde LFP-accupakket ruimschoots het beste uit de test. De goedkoopste Model 3 (RWD geproduceerd in China) had nog 93,3 procent accucapaciteit over na een schamele 100.000 kilometer gereden te hebben.

Klinkt niet bepaald schokkend dat je na zoveel kilometers slechts 6,7 procent van de accucapaciteit in moet leveren, maar dat valt toch nog wel iets tegen als je naar de top 20 van topscoorders kijkt. De model 3 komt binnen op een achtste positie en moet het afleggen tegen menig auto van Koreaanse afkomst: de Kia e-Niro (97,25 procent), Hyundai Kona (97,18 procent) en de Kia EV6 (95,95 procent).

Tesla versus Tesla

Maar er valt iets op als je kijkt naar andere varianten van de Model 3 die in de test werden meegenomen. In vergelijk met de duurdere varianten, valt het nog wel mee. De versie met het 52,4 kWh-metende NMC-pakket van Panasonic (Standard Range uit Europa en VS) scoorde over dezelfde afstand het slechtst met nog maar 88,2 procent over. De iets grotere 77,8 kWh variant (Long Range en Performance uit Europa en VS) van dezelfde leverancier scoorde amper beter met 89,8 procent. LG (Long Range en Performance afkomstig uit China) kwam in de buurt van CATL met 91,5 procent.

Volgens de Zweden toont dit aan dat het zeker uitmaakt wie een accupakket bouwt en welke chemie ervoor gebruikt wordt. Het is daarbij ook niet geheel verrassend dat het LFP-pakket van de goedkoopste Model 3 hier wint van zijn duurdere broertjes. LFP staat erom bekend dat het stabieler werkt, ook onder verschillende temperaturen. Deze chemische samenstelling is ook beter bestand tegen de stress van snelladen. Daartegenover staan wel nadelen als een hoger gewicht door een lagere energiedichtheid en een lagere laadsnelheid (al is dit probleem tegenwoordig al getackeld).

Nu is het altijd belangrijk dat je weet wat de 'State of Health' (SoH) van het accupakket is van de tweedehands EV die je misschien wilt kopen. Daarbij kan het ook best helpen als je enige kennis hebt van de eigenschappen van accupakketten. Aannames dat kleinere accupakketten per definitie sneller slijten kunnen hierbij vrijwel direct het raam uit, blijkt maar weer eens uit dit onderzoek.

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