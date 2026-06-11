Nieuwe Audi Q7 krijgt dieselmotor om verrassende reden

Diesel is volgens veel fabrikanten ongeveer net zo populair als een BlackBerry in 2026. En toch lanceert Audi de compleet nieuwe Q7 in Europa met precies één motor: een dikke V6 TDI. Geen benzinebeuker, geen plug-in hybride en zelfs geen keuze. Dat lijkt een nogal opmerkelijke beslissing, maar volgens Audi zit daar een verrassend logische gedachte achter.

Audi volgt de klant

Bij de presentatie van de nieuwe Q7 viel direct iets op. Waar Amerikanen kunnen kiezen uit verschillende benzinemotoren, waaronder zelfs een V8 in de SQ7, moeten Europese kopers het voorlopig doen met de nieuw ontwikkelde 3,0-liter V6 diesel. Dat is geen technische beperking of gevolg van vervelende regelgeving. Audi zegt simpelweg dat dit de motor is waar Europese Q7-kopers gewoon het meest om vragen. Om die reden kreeg de TDI dus even voorrang bij de marktintroductie.

Volgens de Duitsers blijft de oude trouwe diesel in dit segment namelijk hartstikke populair. Zeker kopers die regelmatig lange afstanden rijden of een caravan, paardentrailer of boot trekken, kiezen nog altijd massaal voor dat aangenaam hoge koppel en het relatief gunstige verbruik van een diesel.

Niet dood, wel kleiner

Dat betekent niet dat diesel nog overal zo hartelijk wordt ontvangen hoor. Sterker nog, het marktaandeel van dieselauto's in Europa is zoals we allemaal weten compleet ingestort. Waar meer dan de helft van alle nieuwe auto's vroeger op diesel reed, bedraagt dat aandeel tegenwoordig nog maar 6,7 procent. Maar die cijfers vertellen niet het hele verhaal. Vooral in het hogere SUV-segment blijkt de dieselmotor nog altijd een trouwe hoeveelheid fans te hebben. Audi ziet dus blijkbaar toch voldoende vraag om de nieuwe Q7 er zelfs exclusief mee te introduceren.

De rest volgt later

Wie toch liever benzine ruikt dan diesel moet nog eventjes geduld hebben. Audi bevestigt dat er tussen eind 2026 en begin 2027 gewoon een V6-benzinemotor verschijnt. Rond dezelfde periode volgt ook een plug-in hybride. Ik geef toe dat het toch best een beetje opvallend is dat Audi juist die diesel als eerste naar de showroom stuurt, maar blijkbaar zijn er nog altijd genoeg SUV-kopers met een grote portemonnee die liever 1.000 kilometer rijden op één tank dan iedere avond op zoek gaan naar een laadpaal.

Via: Motor1

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