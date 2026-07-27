Hierom is Max Verstappen eigenlijk niet blij met zijn P2

Afgelopen zondag had niemand zien aankomen dat Max Verstappen met zijn RB22 als tweede over de finishlijn zouden komen. Hijzelf ook niet, want hoewel hij blij is met een podiumplaats, is hij niet zo blij met hoe hij de auto over het circuit moest worstelen en ook nog voor een onverwachte verrassing kwam te staan.

"Hoe ben ik hier in Godsnaam beland? Ik was geshockeerd. Ik ben eigenlijk nog steeds in shock", lachte de Nederlander bij het interview na de race. "Het was een van de moeilijkste races dit jaar als het aankomt op hoe ik me in de auto voelde. Ik moest de balans in de auto elke bocht managen. Dus ja, om op het podium te eindigen is iets geweldigs voor ons."

Balans was ver te zoeken

Waar we allemaal dachten dat de keuze voor de zachte band met nog ruwweg een derde van de race te gaan de slechtst mogelijke keuze van Red Bull was, bleek dat helemaal niet het geval. Als het aan Verstappen lag, dan was dat de afstelling van zijn bolide. Die was zo belabberd dat hij volgens eigen zeggen bijna de hele race gefrustreerd achter het stuur zat. "Voor tachtig procent van de race was ik niet te genieten", aldus Verstappen.

De balans in de auto was zo ver te zoeken dat de viervoudig wereldkampioen dacht dat de ophanging van de RB22 ergens was afgebroken of dat er schade aan de schokdempers was. "Het was heel moeilijk rijden, met alleen maar heel veel overstuur. Ook over de hobbels en de kerbs was het heel slecht. Meteen vanaf het begin klopte daar weer iets niet", legt hij uit. "De balans in de auto was extreem moeilijk om mee te rijden en het was echt lastig om er iets van te maken."

Wat Verstappen en het team blijkbaar niet wisten, was dat er iets heel anders aan de hand was wat de problemen mogelijk veroorzaakte. Iets waar Verstappen pas achter kwam toen hij zijn auto achter het bordje met daarop 'P2' parkeerde. "Toen ik uitstapte, zag ik dat er een gat in het bodywork zat om de een of andere reden. Dat heeft het voor ons niet makkelijker gemaakt."

Alles was onder controle

Of waren de belabberde balans en het gat in de auto expres gedaan door Red Bull? We weten allemaal dat een ietwat gefrustreerde Max de sterren van de hemel kan rijden. Iets wat tijdens de race goed te zien was bij de inhaalactie die hij op Hamilton uitvoerde. Of zoals Verstappen zelf zegt: "Ik zag de kans als mijn enige en ging ervoor. We presteren goed onder het remmen, dus dat helpt. Het was helemaal onder controle."

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