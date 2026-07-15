Hierom kost deze tweedehands Tesla 260.000 piek

Je weet het, proberen staat vrij. Al is zelfs dat in dit specifieke geval ook al niet zo...

Waar hebben het het dan over? Nou, over een tweedehands Tesla Model S Plaid. Geen gewone, maar een Signature. Kost nieuw 159.240 dollar en is gelimiteerd op 250 stuks. Daarom zou je die 260.000 dollar zelfs nog enigszins kunnen rechtvaardigen. Maar het mooiste aan deze advertentie moet dan nog komen.

De eigenaar mag hem eigenlijk helemaal niet verkopen.

Tesla bouwde dus slechts 250 exemplaren van deze speciale Signature Edition als afscheid van de Model S. Die waren in no-time uitverkocht. Die kopers moesten daarbij akkoord gaan met een clausule waarin staat dat de auto het eerste jaar niet mag worden doorverkocht. Doe je dat toch, dan kan Tesla ingrijpen en zelfs het recht opeisen om de auto zelf terug te kopen. Toch heeft iemand gedacht: schijt aan Elon, we gaan die bak gewoon even flippen, BAM!

Of de auto voor dat enorme bedrag ook daadwerkelijk verkocht wordt, is natuurlijk een tweede. De Signature Edition is in elk geval wel een bijzondere Model S. Hij heeft een donkerrode lak die speciaal voor deze uitvoering is gemaakt, verder goudkleurige Tesla-logo's, een wit Alcantara-interieur met gouden accenten, keramische remmen en allerlei details die je op een gewone Model S niet krijgt. Zoals een lampje met het signature logo en unieke welkomstanimatie en interieurverlichting bij het instappen. Dat je ooit zonder hebt kunnen overleven hè?

Onderhuids verandert er eigenlijk weinig. Nog steeds levert hij ruim 1.000 pk en sprint hij in minder dan twee seconden naar de 100 km/u.

Nog steeds geen waarden om je je voor te schamen, zelfs anno 2026 nog niet. Maar of deze Model S daardoor ook echt 260.000 dollar waard is?

Wij denken van niet, maar vragen mag altijd. Beter duur dan niet te koop, zeggen ze weleens...