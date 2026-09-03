Dit is waarom Duitsers op de autobahn niet meer hard rijden

De benzineprijs zal vast ook wel zijn invloed hebben, maar er spelen ook meer “duistere” krachten die de snelheid op de autobahn naar beneden halen. Echt “duister” zijn ze niet, maar het leek me zo leuk om dat een keer op te schrijven. Alles wat ons tegenzit in het leven is namelijk het gevolg van een complot.

Richtgeschwindigkeit

Het is wel even interessant om in de regels rond het rijden op de autohabn (en wegen die erop lijken) te duiken. Op de Autobahn en Autobahnähnliche Straßen (autowegen dus) geldt geen algemene snelheidslimiet, je mag er zo hard als je kan (of durft).

Wel is er een adviessnelheid, de Richtgeschwindigkeit. Het is een snelheid die je het best kan aanhouden op basis van het weg- en verkeersbeeld, weer, en wegdekcondities en is open ter interpretatie van de weggebruiker. Sommige politieagenten denken hier anders over, maar dat is een discussie.

Het overschrijden van de Richtgeschwindigkeit is geen strafbaar feit, maar bij een ongeval kan het wel leiden tot een hogere aansprakelijkheid. En ja ook als het niet jouw schuld was, kan je tot 30% van de schade moeten betalen als je harder reed dan 130 km/u.

Duitse Firmenwagen-/Car-Policy

Het zal jullie niet onbekend zijn dat grotere en kleinere bedrijven en overheden graag groen doen. In dat licht is een gezamenlijk advies van Agora Verkehrswende en het Öko-Institut over Duitse bedrijfswagens. Zij adviseren bedrijven onder meer:

„Ein freiwilliges, betriebsinternes Tempolimit – etwa 130 Kilometer pro Stunde – kann helfen, den Flottenverbrauch zu reduzieren.“

Dit is dus expliciet een 130-km/u-regel voor bestuurders van bedrijfsauto’s, niet de Duitse wettelijke Richtgeschwindigkeit. Het bedrijf koppelt die regel aan duurzaamheid en het terugdringen van het brandstofverbruik.

Er zijn inmiddels meerdere Duitse bedrijven die aan hun werknemers opleggen dat ze niet harder dan 130 km/u mogen rijden. Aangezien de gemiddelde Duitser nogal graag de regels volgt, zie je dat ook al op de autobahn terug.

Ook juridisch is het niet vreemd dat dit in de Dienstwagenüberlassungsvertrag of Car Policy staat. Zo’n overeenkomst legt de rechten en verplichtingen van de werknemer rond de auto vast en kan onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst. Overtredingen kunnen arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.

Het kan altijd erger

Het bewijs dat ambtenaren zeeën van tijd hebben (of nemen) bewijst de⁠ ⁠Duitse overheidsdienst: Landesamt für Finanzen Nordrhein-Westfalen. Dit Landesamt für Finanzen Nordrhein-Westfalen heeft een aanbeveling voor dienstwagens:

„Auf der Autobahn maximal 110 km/h“

De aanbeveling geldt sinds november en was gericht op energiebesparing. Blijkbaar is een extra litertje benzine goedkoper dan wat tijd van een ambtenaar. Dat geeft je ook wel weer te denken. Voor je begint te muiten, dat het niet veel scheelt. Deze ambtenaren gaan ruim 18% langzamer rijden op de autobahn, dus dat deel van reis duurt ook zo veel langer. En omgerekend is 18% van je werkdag, bijna 1,5 uur. Lekker doorblaffen en eerder naar huis lijkt mij persoonlijk ook altijd wel lekker.

Heftiger: de Bundeswehr

Er is daarnaast een veel hardere variant bij voertuigen van de BwFuhrparkService, de organisatie die een groot deel van de voertuigen voor de Duitse Bundeswehr verzorgt. Daar wordt door meerdere Duitse bronnen gemeld dat voor die dienstauto’s een 130-km/u-limiet geldt op de Autobahn. Er zijn ook aanwijzingen dat naleving via telemetrie wordt gecontroleerd.

Uiteindelijk maakt de milieulobby ook ons jaarlijkse autobahn-feestje tijdens vakanties kapot. Ik wil natuurlijk geen bindend stemadvies geven, maar ja jullie snappen wel welke kant dit opgaat.