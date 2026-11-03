Waarom jouw smerige auto een slechte invloed op je liefdesleven heeft

Je kunt eruit zien als David Beckham, de meest prachtige lach ter wereld hebben en vervolgens ook nog de rekeningen betalen. Maar op het moment dat je date jouw auto instapt en vervolgens tussen een halflege KFC-bucket, een aantal vreemde vlekken, en blikjes Cola belandt, kan je er vanuit gaan dat het geen succes gaat worden. Naast dat je dit ongetwijfeld zelf ook wel kan raden, blijkt dit ook uit een nieuw onderzoek. De staat van jouw auto zegt namelijk een hoop over je liefdesleven.

Hou maar op

Voor dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Talker Research in opdracht van het voor iedereen bekende Turtle Wax, zijn 2.000 Amerikanen ondervraagd die toe zijn aan iets meer dan de zoveelste one night stand. Daaruit blijkt dat maar liefst 65 procent een schone en opgeruimde auto als teken ziet dat jij een prachtig georganiseerd leven hebt.

Dat is natuurlijk top. Daarnaast denkt 73 procent dat de manier waarop jij je auto onderhoudt iets zegt over de manier waarop jij voor jezelf onderhoudt. En dan is er nog eens 67 procent dat denkt aan een smerige auto te kunnen zien dat jij je leven helemaal niet op orde hebt. En dan komen we bij misschien wel het ergste: 25 procent van de ondervraagden heeft de date wel eens stop gezet omdat de auto van de bestuurder te smerig was.

Mocht je nu denken: 'mwaa, dat zal best meevallen'. Nee. Dat doet het niet. Het lijstje van smerige dingen bevat onder andere: kakkerlakken, maden, flessen met pis, beschimmelde melk en gebruikte condooms. Volgens het onderzoek was er zelfs iemand die een dode kat in een doos in de auto had liggen. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt, maar in case jullie dit wel hebben, deel het alsjeblieft in de reacties.

Meer dan een verspilde date

Jouw auto zou dus zomaar eens de reden kunnen zijn dat jij nog single bent. Maar dit probleem reikt verder dan alleen jouw liefdesleven. Zoals je (hopelijk) zelf ook weet kan een smerige auto nog veel meer problemen geven. Laat bijvoorbeeld vogelpoep en boomhars lekker zitten en kijk hoe je lak wordt aangetast. Strooizout en ander vuil? Dan kan voor roestvorming zorgen. Maak je je ramen nooit schoon? Dan zie je na verloop van tijd gewoon niets meer.

En dan hebben we het nog niet gehad over wat in je auto ligt. Eten en drinken dat jij laat liggen kan namelijk voor schimmel zorgen. Dat is niet gewoon smerig maar ook hartstikke gevaarlijk. En dan heb ik het nog niet eens gehad over waar zo'n dooie kat voor zorgt. Gadverdamme.

Nu kan je wel gaan roepen dat het een Amerikaans onderzoek is, maar Nederlanders zijn nou ook niet bepaald heilig. Volgens BOVAG wordt 7 procent van de Nederlandse personenauto's namelijk niet gewassen. Dat is best flink, namelijk 600.000 auto's. Waarom dat zo is? De helft van deze autobezitters vind een schone auto gewoon niet belangrijk. 33 procent vindt schoonmaken te veel werk. Mocht jij tussen deze mensen zitten en nog single zijn...

Dus, lukt het jou nog steeds niet om een relatie te krijgen, ondanks dat je zo knap bent? Misschien ligt het aan je auto.

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