Hoewel Max Verstappen in de nacht van zaterdag op zondag toch echt in actie moet komen en wil meestrijden voor een podiumplek, ziet het er niet bepaald rooskleurig uit voor de Limburger. Hij heeft amper kunnen aanvoelen hoe zijn RB22 op het asfalt van Las Vegas aanvoelt. Hij bleef namelijk het grootste deel van de eerste twee oefensessies in de garage.

Nu zou je denken dat Verstappen met een enorme achterstand aan de laatste oefensessie, kwalificatie en de race moet beginnen. Er mist immers data van de eerste twee oefensessies en daarmee belangrijke informatie om de na Brazilië aanhoudende problemen op te lossen. Maar dat is volgens techbaas Pierre Waché van de Oostenrijkse renstal niet helemaal zo.

Ligt niet aan de motor

Als eerste erkent hij dat het team nog steeds moeite heeft om de balansproblemen in de RB22, die in Brazilië de kop op staken, het hoofd te bieden. Tijdens de oefensessies kwamen deze ook weer naar boven en is dus nog niet duidelijk waar het vandaan komt. Volgens Verstappen veranderde de balans van de auto na de bandenwissel van intermediates naar slicks, maar daar is nog geen bevestiging van. Wat Waché wel weet is dat "het niet aan de power unit ligt. Het gaat over de balans van de auto. Hij was niet blij met hoe de auto zich gedraagt en we zoeken nu uit waar dat vandaan komt."

Het helpt daarbij niet mee dat Verstappen tijdens de enkele oefenrondjes die hij wel maakte, bleef klagen over prestatieproblemen van de motor. Al zou dat volgens Waché geen technisch mankement zijn, maar eerder neerkomen op een finetuning van de levering van het vermogen op de achterwielen. "Als de grip zo laag is in deze condities, kost het ons simpelweg wat meer tijd om het energiemanagement van de auto daarop aan te passen", legt hij uit.

Waarom dan niet testen?

Met al het bovenstaande zoekwerk dat nog gedaan moet worden, zou je zeggen dat er juist zoveel mogelijk rondes gereden moeten worden. Wellicht met verschillende afstellingen om te vinden waar het euvel ligt en wat het oplost. Maar dan moet je er wel de juiste en representatieve omstandigheden voor hebben. Heel simpel gezegd was dat onmogelijk om in de regen te doen, en was het dus eigenlijk een verspilling van tijd, middelen en energie om met de auto naar buiten te gaan. Zeker omdat de rest van het raceweekend geen druppel regen voorspeld is.

Dat betekent ook dat het vooralsnog onduidelijk is wat de kleine upgrade aan de RB22 in de praktijk gaat opleveren. Red Bull heeft namelijk wat veranderd aan de endplate van de voorvleugel. "Ja, we hebben ook een paar updates meegenomen; die willen we hier vooral testen. Het was de bedoeling om ze in FP1 te testen, maar dat is niet gelukt, en hetzelfde geldt voor FP2. We moeten ermee rijden op een droog circuit en hopen dat we dat morgenochtend kunnen doen", aldus Waché.