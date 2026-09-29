Dit is (waarschijnlijk) de duurste nieuwe Alfa ooit

Je zou denken dat een gelimiteerde supercar waar er maar 33 van gemaakt worden wel bijzonder genoeg is, maar nee. Sommige klanten willen toch een auto die nóg specialer is. Daarom is hier nu de one-off Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera.

Op de foto’s lijkt het net een matzwarte auto, en dat is nu niet direct onze favoriete kleur voor een Alfa. Bij nadere inspectie blijkt het echter om naakt carbon te gaan, met een matte afwerking. Het resultaat ziet eruit alsof de auto nog langs de spuiter moet, maar dit is wat de eigenaar graag wilde. Hij heeft op deze manier in ieder geval een unieke Alfa Romeo.

Zwarte Parel

Nu zijn eigenlijk alle 33 Stradales uniek, want iedere klant kan deze auto natuurlijk volledig personaliseren. En dat doen ze ook. Alfa Romeo vond dit exemplaar echter dusdanig bijzonder dat deze auto een speciale naam heeft gekregen. Dit is de Alfa Romeo 33 Stradale ‘Perla Nera’. Zelfs als je geen Italiaans spreekt kun je wel raden wat dat betekent: Zwarte Parel.

























Ook in het interieur is de personalisatie verder gegaan dan die van alle andere 33 Stradales. Zo zijn de stoelen volledig op maat gemaakt voor de eigenaar. Verder is het interieur van top tot teen bekleed met alcantara. Ook zijn er nog speciale Perla Nera-badges om te onderstrepen dat dit een echte one-off is.

In de basis is de Alfa Romeo 33 Stradale natuurlijk ‘gewoon’ een Maserati MC20. Anders had het financieel ook nooit uitgekund om zo’n extreem kleine oplage te bouwen. De 3,0 liter V6 is dus de bekende Nettuno V6 van Maserati die – net als in de MC20 – 630 pk levert.

Prijs?

Wat de eigenaar voor deze auto heeft betaald weten we niet, maar dat zal ongetwijfeld een godsvermogen zijn. Alfa Romeo heeft überhaupt geen vanafprijs gecommuniceerd, maar naar verluidt ligt die ergens tussen de 2 en 3 miljoen euro. En reken erop dat dit exemplaar nog een paar ton duurder is, met alle gepersonaliseerde opties. Daarmee is dit hoogstwaarschijnlijk de duurste nieuwe Alfa ooit. Maar toch hadden we liever gewoon een kleurtje gezien en fraai leer in het interieur. Wat jullie?

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