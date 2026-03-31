Officieel: einde van de Audi-vijfcilinder komt eraan

2,5-liter cilinderinhoud, 400 pk, 500 Nm en vijf cilinders. De identiteit en de moderne prestaties van de Audi-vijfcilinder dienen een plekje te hebben in het brein van iedere autoliefhebber. Binnenkort vaagt die herinnering weg. Audi bevestigt, inderdaad niet voor het eerst, dat er een einde komt aan de vijfcilinder. Nu krijgen we ook echt een einddatum.

Verschillende collega’s hebben al naar een mogelijk vervolg van de vijfpitter gevist bij Audi-personeel, maar telkens was de reactie: nee, helaas gaat het niet gebeuren. Audi-baas Gernot Döllner zei bijvoorbeeld dat Audi wel door kan gaan , maar dat er te weinig interesse in het motorblok is. Intussen mocht ook Cupra meegenieten van de aandrijflijn en viert Audi het 50-jarig bestaan van de vijfcilinder , maar aan de andere kant nadert het einde.

Einddatum Audi-vijfcilinder

Tegenover het Duitse Automobilwoche zegt een woordvoerder van Audi het volgende: ‘’Vandaag de dag zijn er geen plannen om de vijfcilinder opnieuw uit te brengen.’’ In plaats daarvan investeert Audi in elektrische auto’s en hoop het merk, het dipje van afgelopen jaar , op die manier weg te poetsen.

Het einde van de vijfcilinder in nieuwe auto’s nadert in razend tempo. Volgens Audi UK stoppen de leveringen in Europa ergens dit jaar nog. Buiten Europa, zoals in de VS, mag de vijfcilinder nog iets langer verkocht worden. Ergens halverwege 2027 moet de productie in Hongarije helemaal tot een einde komen en is het officieel gedaan met de vijfpitter.

We verwachten nog wel wat ‘End of an Era’-achtige speciale edities van de bijzondere motor in gelimiteerde modellen die voor veel te veel geld worden verkocht. Daarna verdwijnt de Audi-vijfcilinder in de geschiedenisboeken. Er mag een traantje weg worden gepinkt.

