Dit is wanneer de nieuwe BMW 3 Serie Touring komt

Terwijl de eerste 3 Serie-klanten al hun nieuwe auto’s aan het samenstellen zijn, moet je als stationwagonfanaat veel geduld hebben. Wees niet getreurd: de BMW 3 Serie Touring komt eraan!

BMW is ook al even bezig met een stationversie van de Neue Klasse Dreier. Een testversie van de elektrische BMW i3 Touring (NA1) werd al op en rond de Nürburgring gespot. Helaas leerde die video ons wel al dat er waarschijnlijk geen afzonderlijk te openen achterruit in zit. Volgens de kenners wordt de Touring zo’n 5 centimeter langer dan de sedan. Daar moet vooral de kofferbakruimte van profiteren. Als de achterbank is neergeklapt moet er zo’n 1.500 liter aan bagageruimte zijn.

Wanneer komt de 3 Serie Touring?

BMW heeft bevestigd dat er een station komt. Die zou “op z’n vroegst’’ in de tweede helft van 2027 het levenslicht moeten zien. Dit geldt voor zowel de elektrische NA1 als de G51 met verbrandingsmotor. De BMW-experts buiten het bedrijf verwachten een 318, 320, 330e (PHEV) en M350. De dieselaars zouden ook bij de Touring achterwege blijven, wat toch best een verandering is. Nu de M3 Touring zo populair is, kan ik me niet voorstellen dat BMW M de kans laat liggen op een nieuwe M-station.

Hoofdfoto: ChatGPT / Open AI

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