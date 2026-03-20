Tesla en RDW bevestigen: dit is wanneer Full-Self Driving naar Nederland komt

Stapje voor stapje wint de zelfrijdende auto terrein. Ook in Nederland. Zo meldt Tesla dat de testfase van Full Self Driving (Supervised) er in Nederland op zit.

Tesla heeft samen met de Nederlandse RDW gewerkt aan het klaarstomen van FSD voor Europa. Zodra onze Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn stempel erop drukt, kan het semi-zelfrijdende systeem ook in de rest van Europa worden uitgerold. Er hangt hier dus nogal wat van af voor Tesla.

Daarom heeft het merk van Musk er samen met de RDW groot werk gemaakt. Tesla zou al 18 maanden werken aan de Europese goedkeuring. Hierin is gewerkt aan zaken als documentatie, ontwikkeling, testen, onderzoek, controles en uiteindelijk ook ervaring opdoen in de echte wereld. Tesla heeft tijdens het oefenen al meer dan 1,6 miljoen kilometer in Europa gereden met FSD. Hierbij hebben ook al ruim 13.000 Tesla-klanten mogen proeven van het systeem.

Wanneer komt Tesla Full Self Driving naar Nederland?

De laatste fase ligt bij RDW. Zij kijken intern of testresultaten kloppen en of het systeem nu voldoet aan alle eisen. De RDW verwacht op 10 april de Nederlandse goedkeuring af te geven. Eerst was het plan om vandaag, 20 maart, met de goedkeuring te komen, maar die datum hebben ze niet gehaald.

Elon Musk grapt op X dat hij de lancering wil uitstellen naar 20 april. Waarom? 20 april is in bepaalde kringen bekend als 4/20, de internationale cannabisdag. Nederland, wiet roken; je begrijpt de grap. Na de Nederlandse goedkeuring moet Full Self Driving als een schimmel verspreiden over Europa. In de zomer van dit jaar hoopt Tesla een EU-brede goedkeuring te krijgen.

Zelfrijdende Tesla?

Het is nog even goed om te vermelden wat FSD (Supervised) precies is. Het woordje tussen haakjes is bijvoorbeeld een erg belangrijke nuance. Het systeem is een level 2-zelfrijdend systeem. Dit wil zeggen dat de auto overal zelf kan sturen, remmen, accelereren met de belofte dat de bestuurder te allen tijde kan ingrijpen. Het zelfrijdende systeem dat we nu in Nederland mogen gebruiken - Autopilot - gebruik je op de snelweg terwijl dit dus overal te gebruiken is.

Alle nieuwe Tesla’s - en dus ook de uitgeklede instappers - zijn te krijgen met FSD. In Nederland betaal je bij het bestellen van een nieuwe Tesla 7.500 euro voor de FSD-voorbereiding. In de VS betalen Tesla-rijders er 99 dollar per maand voor. Of jouw Tesla in aanmerking komt voor een update voor FSD kun je vinden in de Tesla-app.