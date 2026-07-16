Dit is wél de nieuwe BMW M3 met verbrandingsmotor!

We schreven gisteren nog dat we geen spyshots hebben van de nieuwe M3, maar we worden op onze wenken bediend. @Dylan. wist deze auto vast te leggen bij de Nürburgring.

Eerder werd al een 3 Serie met vier uitlaten op de hoeken gespot, waarvan we dachten dat het de nieuwe M3 was. Bij nader inzien is dat waarschijnlijk de opvolger van de M340i, die M350 gaat heten en waarschijnlijk ook vier uitlaten krijgt.

Uitlaten

Hoe weten we dan dat dit wél een M3 is? Nou, bij deze auto zijn de uitlaten meer naar het midden geplaatst en de einddemper die heel lelijk onder de achterbumper uitsteekt. Waar kennen we dat van? Juist, van de M3. Dit moet dus de nieuwe M3 zijn.

Of eigenlijk moeten we zeggen: één van de nieuwe M3’s. Zoals jullie weten, komt er ook een elektrische M3. BMW M-baas Frank van Meel liet dit weekend op Goodwood weten dat deze auto ook gewoon M3 gaat heten en niet iM3 of i3 M. Oftewel: er komen twee M3’s. En die krijgen ook een vergelijkbaar design.

Totaal verschillende auto’s

Onderhuids zijn het echter totaal verschillende auto’s. De elektrische M3 staat op het Neue Klasse-platform, de M3 met verbrandingsmotor staat gewoon op een doorontwikkeling van het huidige CLAR-platform. De S58 zes-in-lijn blijft ook intact en de nieuwe M3 krijgt ook géén stekker, zoals de M5. Oftewel: het wordt gewoon de M3 zoals we die kennen, maar dan zonder gigantische nieren.

We moeten nog wel even geduld hebben, want eerst is het de beurt aan de elektrische M3. Logisch, want de i3 is er al en de nieuwe 3 Serie nog niet. De elektrische M3 gaat als het goed is volgend jaar in productie en de M3 met uitlaten pas in 2028.

Foto’s: @Dylan. via Autoblog Spots

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