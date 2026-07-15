Dit Italiaanse raspaardje is verrassend betaalbaar

Voor heel weinig geld in een heus Italiaans raspaardje rijden. Dat kan!

Er was een tijd dat een Maserati iets was waar je vooral van droomde. Prachtige Italiaanse lijnen, een drietand op de neus en een geluid waar je kippenvel van kreeg. Maar ook een prijskaartje waar de meeste mensen spontaan van afhaakten. Dat is tegenwoordig toch anders.

Voor de prijs van een gemiddeld aangeklede Toyota Aygo kun je inmiddels ook gaan voor een Maserati Ghibli. Een auto die ooit nieuw ruim boven de ton kostte en nog altijd de uitstraling heeft van een echte Italiaanse sportsedan. De Italiaanse schone die wij hebben gevonden op Marktplaats kost slechts €12.888. Verrassend weinig inderdaad.

Maar iets wordt niet zonder reden zo goedkoop, toch? En dat klopt. Hij heeft wat dingetjes waardoor mensen hem niet zo graag meer willen. Een Maserati onderhouden bijvoorbeeld is nog steeds iets anders dan een Golfje naar de dealer brengen. Onderdelen zijn niet goedkoop en een bezoek aan de garage kan soms wat meer pijn doen dan je gewend bent. En deze heeft een motor die dankzij bslastingen schrikbarend duur is.

We hebben het inderdaad over 3,0-liter V6 diesel. Misschien niet de motor waar puristen warm van worden, maar wel eentje waarmee je probleemloos lange afstanden kunt rijden zonder dat je om de haverklap hoeft te tanken. Een dikke diesel voor een reiswagen is eigenlijk de allerbeste combinatie, alleen Vadertje Staat denkt daar anders over. De wegenbelasting bijvoorbeeld ligt alleen al rond de 210 euro. PER MAAND!

Maar goed, als je in de markt bent voor een leuke tweedehands en het niet erg vindt dat je elke keer weer een nier moet afstaan aan de fiscus, dan kan dit best wat voor je zijn. In tegenstelling tot de zoveelste crossover heb je met deze iets bijzonders onder je kont.

En wees eerlijk, de sleutel met de iconische drietand erop doet het erg goed in de kroeg. Alleen daarom al roepen wij 'KOOP DAN!'