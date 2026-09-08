Dit kleine elektrische autootje kan zomaar een hit worden

Soms heb je helemaal geen elektrische SUV met 1000 kilometer rijbereik nodig. Soms wil je gewoon een klein ding dat je van A naar B brengt zonder dat je bankrekening daar maanden van moet bijkomen. Denk jij nou precies hetzelfde? Dan hebben wij goed nieuws. Dat lijkt namelijk precies het idee achter de VinFast VF 2.

Klein autootje, grote plannen

Met zijn 3,09 meter lengte is de VF 2 vooral heel erg klein. Gek genoeg heeft VinFast het toch voor elkaar gekregen om er vier zitplaatsen in te bouwen. Dat klinkt een beetje onmogelijk, maar het is toch echt de bedoeling: vier mensen mee, zonder dat je meteen een halve parkeerplaats nodig hebt.

Naast de zeeen van ruimte krijg je ook nog airconditioning, een 7-inch display, LED-verlichting en 13-inch lichtmetalen wielen. Achterin zit bovendien geen hamster die de dynamo aandrijft, maar gewoon een elektromotor die je 41 pk, en 65 Nm geeft. Niet bepaald cijfers waarmee je de Nürburgring op stelten zet natuurlijk, maar voor een autotje als dit is het echt ruim voldoende. De topsnelheid bedraagt zelfs 80 km/u.

De accu heeft een bruikbare capaciteit van 18,3 kWh. VinFast geeft een NEDC-bereik op van maximaal 210 kilometer. Dat is echt best indrukwekkend voor zo'n klein apparaat, al moeten we er wel bij zeggen dat NEDC tegenwoordig vooral bekendstaat als de meetmethode die auto's graag wat optimistischer laat rekenen. Maar ach, is WLTP niet hetzelfde tegenwoordig?

Snelladen kan met maximaal 24 kW: van 10 naar 70 procent duurt ongeveer 34 minuten. Allemaal dikke prima dus. Interessant is dat de VF 2 qua formaat misschien in het hoekje van de piepkleine stadsauto's wordt geduwd, maar technisch gezien toch een stapje serieuzer is. Vier zitplaatsen, 80 km/u en achterwielaandrijving maken hem eerder een extreem compacte auto dan gewoon een brommobiel met een stekker.









Misschien wel naar Europa

In Vietnam kost de elektrische VF 2 188 miljoen dong. Omgerekend is dat ongeveer 6.200 euro. Inclusief accu. Ja, echt. Daar moet ik helaas wel bij vertellen dat er nog geen echte Europese prijs bekend is. Sterker nog: VinFast heeft nog geen concrete plannen aangekondigd om de VF 2 naar Europa of Noord-Amerika te brengen. Het merk heeft wel laten doorschemeren dat zo'n stap niet volledig uitgesloten is.

En ergens zou dat best logisch zijn. De gemiddelde nieuwe auto wordt steeds groter, zwaarder en duurder, terwijl deze kleine VinFast precies de andere kant op gaat. Geen 600 pk, geen zeven rijmodi en geen touchscreen ter grootte van een flatscreen-tv. Gewoon vier zitplaatsen, een elektromotor en een accu. Misschien is dat wel eens verfrissend.

Nu alleen nog even zorgen dat VinFast hem hierheen brengt. En hem vervolgens niet voor 20k in de showroom zet.