Dit kocht je vroeger voor 50.000 euro

Er was een tijd dat je met 50.000 euro een auto kocht waar je écht zin in had. Geen rare compromissen, geen “verstandige keuze”, maar gewoon iets gaafs met karakter, geluid en een beetje lef.

Fast forward naar nu en datzelfde bedrag voelt ineens heel erg anders. Natuurlijk krijg je er nog steeds een prachtige auto voor, misschien zelfs een objectief betere. Maar of je er ook net zo blij van wordt? Dat is een ander verhaal. We zetten het naast elkaar: wat kreeg je twintig jaar geleden voor zo'n 50 mille… en wat staat er vandaag voor datzelfde bedrag op je oprit?

Audi S3 8P

De Audi S3 8P was de tweede generatie S3 en precies zo’n auto waar iedereen stiekem wel eentje van wilde hebben. Compact genoeg voor dagelijks gebruik, maar ondertussen wel serieus snel. Onder de kap lag een 2,0-liter TFSI viercilinder met een grotere K04-turbo, goed voor 265 pk en 350 Nm. Dankzij de quattro-vierwielaandrijving schoot de 8P in ongeveer 5,5 seconden naar de 100 km/u en liep hij door tot de bekende begrensde 250 km/u. Voor die tijd waren dat gewoon dikke cijfers.

Ook qua uitrusting zat je er destijds prima bij. Xenonkoplampen, sportstoelen, dikke bumpers, aluminium spiegelkappen en later zelfs magnetic ride en S tronic. Afhankelijk van uitvoering en opties lag de nieuwprijs grofweg tussen de 50 en 55 mille. Best serieus geld destijds, maar kijk je naar de nieuwste S3, dan voelt dat eigenlijk lachwekkend.

Oke, terug naar 2026. De huidige Audi S3 levert inmiddels 333 pk, sprint in 4,7 seconden naar de 100 km/u en zit bomvol schermen, assistentiesystemen en digitale foefjes. Alleen hangt daar tegenwoordig ook een vanafprijs van bijna 90.000 euro aan. Dan komen we natuurlijk bij het rekensommetje. Als we op berekenhet.nl kijken naar wat die 50k vandaag waard zou zijn, zou dat ongeveer 80k zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat de S3 in prijs is gestegen. Echter ligt het iets gecompliceerder, maar goed voor een schatting.

Dus wat koop je vandaag de dag nieuw voor ongeveer 50.000 euro? Nou, een Golf GTE bijvoorbeeld. De GTE geeft je 272 pk dankzij een plug-in hybride aandrijflijn en doet een 0 naar 100 sprintje in zo'n 6,7 seconden. Daarnaast krijg je natuurlijk schermen, matrix-ledverlichting, adaptieve cruise control en een elektrische actieradius van ruim 100 kilometer.

BMW 530i E60

Laten we nog wat anders erbij pakken. De BMW 530i E60. In 2006 precies het soort auto waarmee je liet zien dat het financieel allemaal best lekker ging en je genoeg ruimte wilde voor je kinderen en nog wat spullen. Geen schreeuwerige sportwagen, maar gewoon een dikke zakelijke sedan met een heerlijke motor erin. Onder de kap lag die lekkere atmosferische 3,0-liter zes-in-lijn met 258 pk en 300 Nm. Daarmee sprintte de 530i in ongeveer 6,5 seconden naar de 100 km/u en liep hij door tot 250 km/u. Voor een comfortabele zakenbak waren dat destijds natuurlijk prachtige cijfers. Nog steeds trouwens.

Ook qua uitrusting voelde de E60 behoorlijk premium aan. iDrive, leren bekleding, xenonkoplampen, elektrisch verstelbare stoelen, navigatie en natuurlijk dat typische BMW-interieur waarbij alles nog lekker om de bestuurder heen gebouwd zat. Je had al een 530i vanaf zo'n 55.000 euro en dat kon je nog veel verder doortrekken.

Wat kost een 530i nu dan? De huidige generatie 5 Serie G60 en dan de 30i heeft een vanafprijs van iets meer dan 70.000 euro. Wat krijg je daar dan allemaal voor? Helaas, geen zescilinder maar een 2.0- liter vierpittertje met 255 pk en 400 Nm in combinatie met een achttraps automaat. De 0 naar 100 tijd is net als bij de Audi wel verbetert naar 5,5 seconden. Als we hier dan dezelfde berekening op loslaten zien we dat die 55k nu zo'n 87k zou zijn. Kijk daar zou je nog wel een 530 voor kunnen kopen.

Wat zou je vandaag de dag voor 55k kunnen kopen? Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen, een nieuwe BMW 5 Serie sedan ga je niet krijgen voor 55.000 euro. De goedkoopste sedan van BMW is de 320i en deze heeft een vanafprijs van 56.000 euro. Dan krijg je een 2.0-liter viercilinder met 184 pk en zit je in zo'n 7 seconden op de 100 km/u. Wel krijg je er aardig wat opties standaard voor terug maar goed. Het is geen 5 Serie en al helemaal geen 5 met een zescilinder.

Extra: Honda S2000

Laten we nog wat anders erbij pakken. De Honda S2000 bijvoorbeeld. In 2006 precies het soort auto dat je kocht als je totaal geen behoefte had aan praktische ruimte of comfort, maar gewoon wilde drifte... ik bedoel rijden. Geen turbo’s, geen gigantische schermen en geen rijhulpsystemen. Gewoon een pure roadster met achterwielaandrijving. Onder de lange kap lag die geweldige 2,0-liter viercilinder met 240 pk en een toerenbegrenzer die je pas ergens rond de 9.000 rpm kon horen. Daarmee sprintte de S2000 in ongeveer 6 seconden naar de 100 km/u en liep hij door tot zo’n 240 km/u. Niet eens absurd snel volgens moderne maatstaven, maar wel een geweldige auto.

Ook qua beleving was dit typisch oude-school Japans spul. Een messcherpe handbak, laag gewicht, perfecte balans en een interieur dat volledig om de bestuurder draaide. Luxe speelde nauwelijks een rol, rijden des te meer.

Tegenwoordig wordt de Honda S2000 natuurlijk al lang niet meer gebouwd, maar op de occasionmarkt zijn ze nog altijd verrassend prijzig. Vind je een net exemplaar met een mooi verleden, geen Halfords-catalogus aan tuning en fatsoenlijke kilometerstand, dan zit je nog steeds al snel rond de 50.000 euro. En dat is dus best opvallend. Want we rekenden net nog uit dat die 50 mille van toen vandaag ongeveer 80.000 euro waard zou zijn. Kortom: een goede S2000 heeft zijn waarde dus bizar goed vastgehouden.