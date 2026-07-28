Dit kost de allerduurste SUV van Mercedes

Een week geleden onthulde Mercedes de vernieuwde Maybach GLS 680, het absolute vlaggenschip van de Mercedes-SUV’s. De prijs was nog niet bekend, maar daar hoeven we niet lang op te wachten. De auto staat nu in de Nederlandse configurator.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je bent minstens € 307.098 kwijt voor een Maybach GLS. Dat is een hoop geld, maar het scheelt niet heel veel met de pre-facelift. Die kostte namelijk ook al € 305.811.

GLS 680 in plaats van 600

Overigens heette de auto voor de facelift GLS 600 in plaats van GLS 680. Dat is vooral een marketingdingetje, je krijgt niet opeens een andere motor. Onder de motorkap ligt gewoon de nieuwste iteratie van de M177 V8, nu met flatplane krukas. Dit blok kennen we natuurlijk al van de vernieuwde S-Klasse. Het vermogen is wel gestegen ten opzichte van de GLS 600. Je hebt nu de beschikking over 612 pk in plaats van 557 pk. Daarnaast heb je nog 23 elektrische pk’s omdat het een mild hybrid is. Anders was ‘ie dus nóg duurder geweest.

Voor een bedrag van € 307.098 zit er alles er zeker wel op? Nee hoor, je kunt nog genoeg geld stukslaan op opties. Zo kun je de auto voor € 30.250 laten uitvoeren als Night Series, voor de echte maffialook. En je krijgt wel standaard Burmester, maar je kunt voor € 4.900 ook nog Burmester 3D Surround Sound krijgen. Ook voor E-Active Body Control mag je nog € 7.865 bij betalen.

AMG’s

Wil je toch liever een AMG in plaats van een Maybach? Dat kan ook. Er is namelijk ook weer een GLS 63 AMG. Die heeft precies delfde motor, maar dan in een sportievere verpakking. De GLS 63 AMG is ongeveer even duur, met een prijskaartje van €304.986.

Maar wacht… er is nog meer nieuws. Ook de nieuwe GLE 63 S AMG staat in de configurator. Ook die auto heeft dezelfde 612 pk sterke V8. Logischerwijs is dit de goedkoopste (lees: minst dure) optie. Voor de topversie van de GLE betaal je € 259.105.

Zelf spelen met de configuratie van een dikke Mercedes SUV? Dat kan in de configurator.

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