Dit kost de BMW Skytop op Nederlands kenteken!

Nadat BMW ons jarenlang blij maakte met dode mussen op Villa d’Este hebben ze met de Skytop eindelijk een gave concept car in productie genomen. En nu staat er eentje op Nederlands kenteken.

De eerste BMW Skytop op Nederlands kenteken zal hoogstwaarschijnlijk ook meteen de laatste zijn, want van deze auto worden er maar 50 gebouwd. We mogen dus blij zijn dat er überhaupt eentje naar Nederland komt. Al wordt Nederland vaak niet overgeslagen bij dit soort extreem gelimiteerde auto’s. Van de nieuwe 3.0 CSL – waar er eveneens maar 50 van gebouwd zijn – staat er ook eentje op gele platen.

Prijskaartje

Nu kunnen we ook precies vertellen wat zo’n Skytop moet kosten in Nederland. Iemand heeft € 691.088 voor deze auto betaald. Daarmee is het een hele dure M8, maar toch valt het ons mee. De 3.0 CSL kostte namelijk € 816.198. En dat is een omgebouwde M4. Dan is deze Skytop toch de betere deal. En hij is nog fraaier ook.











Goed, in de basis is de Skytop dus een BMW M8. Onder de kap ligt dus de welbekende 4,4 liter V8, die 627 pk levert. Ook in het interieur is duidelijk te zien dat het een M8 is, maar dan zonder achterbankje. Verder is het interieur fraai aangekleed met donkerrood leer. Overigens valt er verder niks te kiezen: alle Skytops zijn uitgevoerd in dezelfde kleurstelling, dus ook het Nederlandse exemplaar.

Speedtop

Een tweede Skytop op Nederlands kenteken verwachten we niet, maar er is ook nog de Speedtop. Dat is in principe dezelfde auto, maar dan de shooting brake-variant. Van de Speedtop worden er ietsje meer gebouwd (70 stuks) en de CEO van BMW Nederland gaf daarom eerder aan dat hij minstens twee exemplaren voor Nederland verwacht.

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