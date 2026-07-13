Citroën ë-C5 Aircross nu ook met bijna 700 km range: dit kost 'ie

Citroën lanceerde vorig jaar de nieuwe ë-C5 Aircross. Ja, het is de zoveelste crossover van Stellantis, maar het was wel een interessante aanbieding. Deze Citroën biedt veel ruimte voor wênagh. Tevens werd de auto genomineerd voor Car of the Year. Nu is er een nieuwe versie toegevoegd aan de prijslijst, waarvan je wist dat ‘ie zou komen: de Long Range.

We wisten dat de Long Range zou komen om de eenvoudige reden dat deze versie was aangekondigd, maar ook omdat de zustermodellen eveneens met een grotere accu te krijgen zijn. Dus het is niet meer dan logisch dat deze ook in de C5 Aircross wordt gehangen.

Nu is de standaard accu van de ë-C5 niet echt klein te noemen. Die heeft namelijk al een capaciteit van 73,3 kWh. Daarmee komt de Fransoos 519 kilometer ver. Dat is voor veel mensen al voldoende, maar een optie met meer range kan nooit kwaad.

Gigantische batterij

De ë-C5 Aircross is daarom nu ook leverbaar met een gigantische 96,9 kWh batterij. Die kennen we uit onder meer de Opel Grandland en de Peugeot e-5008. Daarmee krijg je 680 kilometer WLTP-range. Toch wel lekker als je met het hele gezin afzakt naar Zuid-Frankrijk.

Voor de ë-C5 Aircross Long Range betaal je € 48.090. Dat is een meerprijs van bijna 10 mille ten opzichte van de instapper. Die kost namelijk € 39.590. Dan heb je wel een lager uitrustingsniveau. Als we dezelfde uitvoering pakken is het prijsverschil maar € 5.500. Het kan dus best de moeite waard zijn om even door te sparen.

Wat je natuurlijk ook kunt doen is een van de andere Stellantis-modellen kiezen. Waar de instap-C5 Aircross goedkoper is dan zijn zustermodellen, is de Long Range dat niet. Een Opel Grandland met dezelfde accu heb je namelijk voor € 46.999 en een Jeep Compass voor € 47.495. De Peugeot e-5008 is wel duurder, maar die is ook een maatje groter. Buiten Stellantis zijn er eigenlijk geen concurrenten die in de buurt komen qua range, dus dat doen ze dan toch weer goed.

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