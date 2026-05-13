Dit kost de compleet vernieuwde Volkswagen ID.3 Neo

De originele Volkswagen ID.3 voelde toch een beetje alsof Volkswagen koste wat kost wilde bewijzen dat het “hip en futuristisch” kon zijn. Dat vertaalde zich uiteindelijk in een auto met vreselijke touchknoppen waar niemand blij van werd en software die meer fout deed dan goed. Nu probeert Volkswagen het opnieuw. En je gelooft het niet, maar deze keer lijkt het merk daadwerkelijk naar kritiek geluisterd te hebben.

Volkswagen probeert de ID.3 opnieuw uit te vinden

De vernieuwde ID.3 heet voortaan officieel Volkswagen ID.3 Neo. Dat klinkt alsof hij binnenkort ook je koelkast kan aansturen vanuit de Matrix, maar de grootste veranderingen zijn gelukkig een stuk praktischer. Zo krijgt de Neo een compleet vernieuwd interieur met weer fysieke knoppen op het stuur. Jazeker, gewone knoppen. Dingen die je kunt indrukken zonder per ongeluk drie menu’s verder te zitten terwijl je alleen het volume iets zachter wilde zetten.

Ook het dashboard werd aangepakt met zachtere materialen en een grotere 10,25-inch Digital Cockpit. Daarnaast probeert Volkswagen de auto visueel wat moderner te maken met een nieuw front, aangepaste verlichting en, uiteraard, verlichte logo’s. Want blijkbaar mag tegenwoordig geen enkele EV meer zonder lichtshow de showroom verlaten.







Tot 629 kilometer bereik

Volkswagen levert de ID.3 Neo met drie vermogens en drie accupakketten. De instapper krijgt 170 pk en een 50 kWh-accu, terwijl de topversie 231 pk combineert met een 79 kWh-batterij. De meest krachtige uitvoering haalt volgens Volkswagen maximaal 629 kilometer WLTP-bereik. Daarmee kom je tegenwoordig serieus ver zonder laadstress.

De prijzen zien er als volgt uit:

Trend – 170 pk / 50 kWh – €32.990

Life – 170 pk / 50 kWh – €35.990

Style – 170 pk / 50 kWh – €38.490

Life – 190 pk / 58 kWh – €37.490

Style – 190 pk / 58 kWh – €39.990

Life – 231 pk / 79 kWh – €39.990

Style – 231 pk / 79 kWh – €42.490

Snelladen kan met de grootste accu tot 183 kW en standaard krijg je One Pedal Driving. Dat betekent dat de auto lekker pittig afremt zodra je het stroompedaal loslaat. Ideaal voor mensen die autorijden eigenlijk liever met één pedaal oplossen.





Minder experiment, meer auto

Ook qua uitrusting lijkt Volkswagen de zaken deze keer serieuzer aan te pakken. Zelfs de basisversie krijgt al adaptive cruise control, climate control, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, parkeersensoren en een spraakassistent met geïntegreerde ChatGPT. De duurdere uitvoeringen voegen daar matrix-ledverlichting, sfeerverlichting, grotere velgen, stoelverwarming en allerlei assistentiesystemen aan toe.

Dit voelt voor het eerst sinds de introductie van de ID.-lijn alsof Volkswagen weer gewoon een normale en fatsoenlijke hatchback probeert te bouwen in plaats van zo'n rijdend technologisch experiment. Misschien is dat uiteindelijk precies wat de ID.3 nodig had.