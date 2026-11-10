Audi levert de Q9 nog niet in Nederland, maar deze kun je al kopen

De nieuwe Audi Q9 is nog steeds niet in Nederland te bestellen, dus daarom nam Van den Akker maar het heft in eigen handen. Zij hebben alvast een exemplaar naar Nederland gehaald. En dit is een uitvoering die sowieso niet in Nederland leverbaar wordt.

Hoe zat het ook alweer met de Audi Q9? Dit gloednieuwe model werd in juli gelanceerd als de grote broer van de Audi Q7. In de basis is het gewoon dezelfde auto, maar de Q9 is 25 centimeter langer. De Q9 heeft standaard drie zitrijen, maar dat is geen USP. De Q7 is namelijk ook gewoon met drie zitrijen te krijgen. Overigens is de nieuwe Q7 ook nog niet te bestellen in Nederland.

In Duitsland is de Q9 al wel leverbaar, maar alleen als TDI. En zo’n dikke diesel is prijstechnisch natuurlijk volstrekt oninteressant voor Nederland. Wij moeten gewoon braaf op de plug-in hybride wachten. Óf je kunt nu de Audi Q9 TDI kopen die te koop staat bij Akker.nl…

Dikke V6

De Q9 TDI heeft een ouderwetse 3,0 liter V6, die 299 pk en 630 Nm levert. Dat is nog een toefje meer dan de Q7 TDI die tot en met 2022 in de Nederlandse prijslijsten stond. Het is wel een mild hybride, zoals tegenwoordig gebruikelijk is in dit segment. En ja, in eigenlijk alle segmenten.



















De oplettende lezer denkt misschien: had de Audi Q9 niet een grille met verticale spijlen? Dat klopt, maar die vervalt zodra je het S-Line-pakket aanvinkt. Dan krijgt de Q9 gewoon een honingraatgrille, net als de Q7 en iedere andere Audi. Gek genoeg oogt de Q9 met S-Line-pakket dus minder bijzonder.

Alle toeters en bellen

In de Audi Q9 kom je verder absoluut niks te kort. Je hebt adaptieve luchtvering, achterasbesturing, een enorm panoramadak dat deels open kan, Bang & Olufsen-audio, nappalederen bekleding, massagefunctie op de voorstoelen, kortom: alle toeters en bellen. Vergeet ook niet: dit is nu het vlaggenschip van Audi, aangezien de A8 verleden tijd is.

Met 3.100 kilometer op de teller is deze auto nét niet nieuw. Het prijskaartje? Hou je vast: € 199.950. Dat is toch wel héél veel geld, zeker als je bedenkt dat de Q9 TDI in Duitsland vanaf € 108.400 te bestellen is. Maar ja, dan ben je wel de eerste met een Audi Q9 in Nederland. En anders kun je misschien toch beter wachten op de plug-in hybride.

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