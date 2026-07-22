Dit kost de Genesis GV60 Magma met 650 pk in Nederland: kansloze exercitie?

We dragen Genesis een warm hart toe. Onder leiding van Luc Donckerwolke zetten ze hele gave designs neer en ze komen nu ook met sportieve modellen. Een welkome afwisseling tussen alle afgezaagde Duitse premium auto’s, maar tegelijkertijd vrezen we dat het een lastig verhaal wordt.

Dat geldt zeker voor de GV60 Magma. Dit is namelijk de sportieve versie van een premium Aziatische auto. Dat is geen recept voor een verkoophit. Maar wel leuk dat Genesis het probeert. Misschien verwachten ze niet eens dat het een succes wordt en moeten we het meer als een imagobooster zien.

Prijs Genesis GV60 Magma

Laten we maar beginnen met het prijskaartje, want dat is het nieuws van vandaag. De Genesis GV60 Magma moet – hou je vast - € 86.900 kosten. Daarmee is ‘ie € 37.000 duurder dan de instap-GV60 en € 13.000 duurder dan de Ioniq 5 N.

We noemen niet voor niks de Ioniq 5 N, dat is technisch namelijk dezelfde auto. Ook in de Genesis GV60 Magma kun je dus rekenen op 650 pk en 790 Nm (in Boost-modus). Daarmee tik je in 3,4 seconde de 100 km/u aan. Bovendien kun je rekenen op de inmiddels welbekende Virtual Gear Shift van de Ioniq 5 en 6 N. Zoals we weten van de Hyundai is dit gewoon een heel leuk pretpakket.













Het is een elektrische auto, dus we kunnen de actieradius ook niet onvermeld laten. Die bedraagt 425 kilometer. Dat is gek genoeg iets minder dan de Hyundai Ioniq 5 N, met dezelfde 84 kWh accu. Terwijl de Genesis toch iets gestroomlijnder oogt. Maar kennelijk bedriegt de schijn, zoals Jeroen Grueter zou zeggen.

Concurrentie

Dat de GV60 Magma een leuke auto is geloven we direct, maar de vraag is: zijn mensen bereid om er € 85.900 voor neer te tellen? En wat zijn de alternatieven? Die zetten we even op een rijtje:

Smart #5 Brabus (646 pk ): € 63.460

Tesla Model Y Performance (627 pk): € 63.990

Hyundai Ioniq 5 N (650 pk): € 73.995

Genesis GV60 Magma (650 pk): € 86.900

Porsche Macan 4 Electric (408 pk): € 89.801

Audi SQ6 e-tron (490 pk): € 92.990

Als we zo naar dit rijtje kijken wordt het een heel lastig verhaal voor de GV60 Magma. Het is logisch dat een premium Genesis duurder is dan een Hyundai of een Tesla, maar met dit prijskaartje concurreert de Genesis gewoon met een Porsche Macan. En dan hebben we wel een vermoeden wat mensen gaan kiezen. Ook al biedt de Genesis een klap meer vermogen en meer opties.

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