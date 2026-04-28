Dit kost de gloednieuwe Mercedes VLE in Nederland!

De MPV is dood, leve de luxe personenbus! Mercedes lanceert met de VLE een gloednieuwe bus die niet onderdoet voor een luxe personenauto. Integendeel, dit ‘busje’ is meer premium dan de meeste auto’s.

Daar hangt uiteraard ook een premium prijskaartje aan. Collega Nicolas had jullie al een beetje voorbereid door de Duitse prijs te vertellen, maar nu hebben we de Nederlandse prijzen. De Mercedes VLE is er vanaf € 91.425, inclusief btw. Da’s een duur busje, maar de uitgaande EQV kostte ook al €87.795. En dat was gewoon een omgebouwde Vito.

Dubbel zoveel range als de EQV

De VLE is dus nauwelijks duurder dan de EQV, terwijl er wel enorme stappen zijn gezet. De VLE heeft een 115 kWh accu en 800V-architectuur. Daarmee heb je een range van 713 kilometer. Dat is bijna dubbel zoveel als de EQV, die 365 kilometer ver kwam. Snelladen kan bijna drie keer zo snel, met 315 kW.













De VLE is verkrijgbaar met verschillende zitconfiguraties. Standaard heb je vijf zitplaatsen. Verder kun je nog kiezen voor zes losse stoelen of zeven zitplaatsen, met drie stoelen op de achterste zitrij.

Opties

€91.425 is al een hoop geld, maar daarmee begint het pas. Dan heb je gewoon stoffen bekleding alsof je in een kale Vito zit. Als je echt een luxe versie wil met alle toeters en bellen die Wouter in de video (zie onder) liet zien, dan loopt de prijs op tot ver boven de ton.

Voor de topuitvoering – de Grand Exclusive – betaal je € 118.028. Dan krijg je bijvoorbeeld luxe stoelen met nappalederen bekleding, een kuitsteun en uitgebreide verstelmogelijkheden. Maar dan is nog niet alles inbegrepen: voor het grote 31,3 inch scherm achterin mag je nog eens €4.490 aftikken. En wil je putdekselvelgen voor de echte Maybach-look, dan kost dat ook weer €2.100.

Er is in ieder geval genoeg om te kiezen in de configurator