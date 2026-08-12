Dit kost de goedkoopste Lamborghini van Marktplaats

Is Lamborghini nu eindelijk bereikbaar voor de massa?

Wat denk je zelf? Nee inderdaad. Maar het begint wel langzaam die kant op te gaan. En dan specifiek met de Gallardo. Die is inmiddels dik twintig jaar oud en de prijzen zijn een flink eind verwijderd van wat ze ooit nieuw kostten, maar je krijgt nog wel een Lamborghini uit een tijd waarin elektrificatie en turbo's iets voor in de verre toekomst was.

Even opfrissen, waar hebben we het ook alweer over? Nou, de Gallardo verscheen in 2003 als het kleinere broertje van de Murciélago. Lamborghini wilde eindelijk een auto bouwen waarvan er niet een paar honderd, maar duizenden per jaar verkocht konden worden. Daar hielp toenmalig eigenaar Audi natuurlijk een handje bij.

Gelukkig werd het daardoor geen brave Audi met een Lamborghini-logo. Achter de stoelen kwam een compleet nieuwe 5,0-liter atmosferische V10 te liggen met aanvankelijk 500 pk. Vierwielaandrijving was standaard en 100 km/u stond in iets meer dan vier seconden op de teller. Later kwamen er steeds meer varianten, waaronder de Spyder, Superleggera en uiteindelijk de vernieuwde LP560-4 met een 5,2-liter V10.

Het plan werkte behoorlijk goed. In tien jaar tijd bouwde Lamborghini ruim 14.000 Gallardo's. Daarmee was het jarenlang met afstand de bestverkochte Lamborghini ooit. Pas opvolger Huracán ging daar overheen en die werd weer afgelost door de Urus.

En die hogere aantallen hebben nu een leuk voordeel. Een Gallardo is tweedehands nog enigszins bereikbaar.

De goedkoopste die we op Marktplaats tegenkomen kost 88.888 euro. Daarvoor krijg je deze witte Gallardo Spyder uit 2007 met 104.613 kilometer achter de rug. De V10 levert inmiddels 520 pk, de sprint naar 100 duurt 4 seconden en als je voldoende ruimte hebt, gaat hij door tot 314 km/u.

Aan spullen ontbreekt het ook niet. Hij heeft onder meer een liftsysteem, 19-inch wielen, navigatie, stoelverwarming, parkeersensoren en een sportuitlaat met klep. Volgens de verkoper is de onderhoudshistorie compleet, is de auto dealeronderhouden en schadevrij. Je moet alleen wel even opletten, in de advertentie staat dat het een handgeschakelde 6-bak is, maar op de foto's staat de zogenaamde e-Gear met flippers en een enkele koppeling, die niet door diedereen begeerd is...

Maar goed, dat kleine smetje laten we de pret niet drukken. 88.888 euro dus voor de goedkoopste van Marktplaats. Nou, echt goedkoop is anders. Maar we hebben het hier wel over een Lamborghini. En dat kost nou eenmaal wat.