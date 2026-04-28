Dit kost de enige elektrische sportsedan van dit moment!

De Hyundai Ioniq 6 N is potentieel een van de leukste EV’s die er op de markt zijn. Dat gaat Wouter je binnenkort vertellen in de rijtest. Maar we gaan nu eerst vertellen wat ‘ie moet kosten. De Nederlandse prijs van de Ioniq 6 N is namelijk bekend.

De eerste twee Ioniq 6 N’s verschenen in maart op kenteken, dus eigenlijk zouden we al moeten weten wat deze auto kost. De RDW gaf alleen een catalogusprijs aan van € 58.680, wat – zoals we al zeiden – te mooi is om waar te zijn.

De echte prijs van de Ioniq 6 N

Nu kunnen we de echte prijs vertellen, en die is inderdaad een stukje hoger dan € 58.680. Je mag € 73.995 aftikken voor een Hyundai Ioniq 6 N. Heel toevallig is de Ioniq 6 N daarmee exact even duur als de Ioniq 5 N.

74 mille is heel veel geld voor een Hyundai, maar daar krijg je wel een pretpakket voor terug. De Ioniq 6 N heeft twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 609 pk. In de ’N Grin Boost’-modus heb je zelfs 650 pk en 770 Nm aan koppel.

Veel vermogen maakt een auto nog niet leuk, maar dat weet Hyundai als geen ander. De Koreanen hebben er alles aan gedaan om de Ioniq 6 naast snel ook leuk te maken. Zo kun je de verdeling van het koppel tussen de voor- en achterwielen instellen en is er een speciale driftmodus. Bovendien kun je ‘schakelen’ met N e-Shift, inclusief (motor)geluid. Daar kun je van alles van vinden, maar het zorgt allemaal wel voor extra beleving. En als je het niks vindt, kan het ook gewoon uit.

Concurrentie?

Over de concurrentie kunnen we eigenlijk kort zijn: die is er niet. Ja, er is een Model 3 Performance en er is een i4 M60, maar dat is appels met peren vergelijken. De Tesla en de BMW zijn gewoon snelle EV’s, Hyundai heeft de auto compleet aangepast. Toch zullen we de prijzen even noemen: een Model 3 Performance kost € 58.490 en een BMW i4 M60 kost € 82.964.

Vergeleken met de BMW valt de prijs van de Hyundai eigenlijk nog mee. De Ioniq 6 N is namelijk sneller, sportiever én specialer dan de i4. En de aanstaande elektrische M3 zal ongetwijfeld nog een stukje duurder zijn. Het probleem is alleen: de Ioniq 6 N is een liefhebbersauto en de doelgroep voor elektrische liefhebbersauto’s is gewoon heel erg klein. Of zie jij de Ioniq 6 N wel zitten? Laat het weten in de reacties!