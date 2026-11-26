Mercedes heeft na de prijzen van de elektrische GLA nu ook de Nederlandse prijzen van de GLA met benzinemotor bekendgemaakt. Wat betaal je tegenwoordig voor de instapcrossover?

De Mercedes GLA met verbrandingsmotor is altijd een hybride. Benz voorziet de crossover van een 1,5-liter viercilinder met 48-volt elektrohulp. De elektromotor zit verwerkt in de achttraps automaat. Hij kan energie terugwinnen en leveren waardoor je er zelfs een tijdje elektrisch mee kunt rijden. Je kunt niet zelf kiezen wanneer je volledig elektrisch rijdt, maar volgens Mercedes kan het onder bepaalde omstandigheden zelfs bij snelheden tot 110 km/u.

Uitvoeringen en prijzen

De Mercedes GLA-keuze is reuze. Klanten kunnen kiezen uit vijf modellen met drie vermogensvarianten en voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. De instapper is de 180 en de topversie heet 220 4Matic. Bij de goedkoopste produceert de hybride aandrijflijn 156 pk en bij de duurste 211 pk.

Mercedes vraagt voor de goedkoopste hybride GLA maar liefst 50.962 euro in Nederland. Da's bijna 4.000 euro meer dan de elektrische instapper, de GLA 200 electric. Die heeft een vanafprijs van 47.141 euro. Daarvoor krijg je meer vermogen en koppel, maar natuurlijk wel een kleinere actieradius.

Ook bij de topversies van de nieuwe GLA is de EV de goedkopere keuze. Net als de prijzen groeit ook het verschil tussen de hybride en EV. De GLA 220 4Matic kost tenminste 66.869 euro terwijl de elektrische GLA 350 4Matic tenminste 60.451 euro kost.

Concurrentie

De instap-GLA met verbrandingsmotor is met net iets meer dan een halve ton een stukje goedkoper dan zijn concurrenten van Audi en BMW. Wie een nog goedkopere kleine SUV wil moet het al snel bij de VW AG en Stellantis zoeken. Ook leuk, maar wel net een ander premiumgevoel dan bij de grote Duitsers.