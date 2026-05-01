Dit kost de nieuwe RAV4 van Suzuki

Het is weer tijd voor rebadge nieuws! Deze keer is er een nieuwe Suzuki Across te vieren. En die komt ons net als zijn voorganger erg bekend voor...

Ja we kunnen ze hier allemaal weer opnoemen (Suzuki Corolla, Mazda Yaris, Nissan R5, Volkswagen Transit, Toyota Solterra etc.), maar we zullen er maar gewoon aan moeten wennen. Het zelf ontwikkelen van nieuwe modellen is kennelijk te duur en als je bij andere merken kunt winkelen of samen kunt ontwikkelen, dan scheelt dat gewoon heel veel centjes.

De hybride techniek van Toyota is gewoon kneitergoed en al die Japanse fabrikanten hebben aandelen in elkaar. Dus was het helemaal niet zo heel gek dat een merk als Suzuki met modellen komt die rechtstreeks van Toyota komen, maar dan met een Suzuki logo. Zo is er een Swace die eigenlijk een Corolla is en een Across die eigenlijk een RAV4 is.

Toen de eerste Suzuki Across RAV4 op de markt kwam in ons land was dat even zweten voor Toyota. Want waar de klanten van het origineel nog heel lang op de plug-in variant van de RAV4 moesten wachten, bracht Suzuki meteen de potente hybride met een stekker naar de dealer. Ruim voordat hij dus bij de Toyota dealer stond. Dat gaf scheve gezichten. Maar dat bleek niet terecht, want de Across is in ons land tot nu toe maar een bescheiden succes. Zo staan er slechts 382 stuks in ons land op kenteken, waarvan er ook nog eens 204 import exemplaren zijn. Daar wordt Toyota Nederland nog niet echt zenuwachtig van. De importeurs zelf sowieso niet, want voor beide merken is dat een BV van de Louwman Group.

Nieuwe Suzuki Across

De Toyota RAV4 was al vernieuwd, dus niet gek dat er ook een nieuwe Suzuki Across komt. De vorige was al een tijdje niet meer te bestellen, dus het is een welkome aanvulling in de showroom van de Suzuki dealers. De grote vraag is natuurlijk of ze ook deze keer iets hebben verzonnen waar ze bij Toyota wederom zenuwachtig worden.

Nou het antwoord daarop is ja en nee. Inmiddels staat de RAV4 al weer een tijdje alleen als plug-in hybride op de prijslijst, dus daar is deze keer niks te halen. Is de nieuwe Across dan misschien goedkoper dan de RAV4?

Vanafprijs Suzuki Across

Nou we laten jullie niet langer in spanning, de nieuwe Across is te koop vanaf 52.695 euro. Dat is 2.700 euro meer dan de goedkoopste Toyota variant. MAAR! Er zit toch een maar aan, want de Across lijkt uiteindelijk toch de betere deal. De Suzuki heeft namelijk standaard vierwielaandrijving. De instapper van de rebadge is de 304 pk versie, tegenover de 272 pk versie met aandrijving enkel op de voorwielen die Toyota in zijn instapper biedt.

Ook op uitrustingniveau is er nogal wat verschil. De instapper (en tevens enige uitvoering in de prijslijst) van Suzuki heet Style en heeft hetzelfde interieur, dezelfde elektrisch verstelbare voorstoelen en andere goodies als de First Edition van de RAV4. Die Toyota kost met vergelijkbare uitrusting en AWD alleen wel 57.595 euro. Bijna 5.000 euro meer. Dan heeft de Toyota wel een schuifdak, dat kan bij de Across ook maar moet je los bijbetalen.

Hybride met een stekker dus. De Across heeft een 22,7 kWh batterij aan boord, daarmee moet je zo'n 130 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. Volgens de WLTP testcyclus dan he... Maar voor heel veel mensen moet dat qua woon-werk verkeer goed te doen zijn. Opladen thuis aan de granny lader kan, maar snelladen kan ook tot 50kW.

Zeggen jullie het maar, wordt het de Suzuki Across of toch liever het origineel?