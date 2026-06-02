Dit kost de vernieuwde Kia Niro (en die gaat sowieso minder verkopen)

De Kia Niro heeft onlangs een flinke facelift gekregen, waarmee de auto in lijn wordt getrokken met de EV-range. Maar de vernieuwde Niro is juist geen EV meer. De elektrische versie is overbodig geworden door de komst van de EV3 en EV4. De Niro gaat dus verder als alleen een hybride. En we weten nu ook wat ‘ie moet kosten.

Dat is heel simpel: de vernieuwde Kia Niro Hybrid is net zo goedkoop c.q. duur als voorheen. De vanafprijs is wederom € 36.195. Voor alle duidelijkheid: dit is een hybride zonder stekker. De plug-in hybride is namelijk ook geschrapt. Aan de techniek verandert er verder niks: de aandrijflijn levert nog steeds 138 pk. De vernieuwingen zitten ‘m vooral in het exterieurdesign en het dashboard.











Concurrentie

De Niro Hybrid levert dus dezelfde specs voor hetzelfde geld, maar is het concurrentieveld in de tussentijd niet veranderd? Om die vraag te beantwoorden moeten we even de belangrijkste concurrenten erbij pakken.

MG ZS Hybrid+ (197 pk): € 26.850

Dacia Duster hybrid 155: € 30.700

Hyundai Kona Hybrid (138 pk): € 34.290

Kia Niro Hybrid (138 pk): € 36.195

Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160: € 36.290

Nissan Qashqai e-Power (204 pk): € 37.280

Toyota Corolla Cross Hybrid 140: € 39.995

Vergeleken met de echte prijspakkers (Dacia en MG) is de Niro best duur, maar dat spreekt voor zich. Als je kijkt naar de concurrentie van Renault en Toyota is de prijs gewoon marktconform. De grootste concurrent komt uiteindelijk uit eigen huis: de Kona Hybrid biedt namelijk dezelfde techniek voor minder geld.

Dus ja, er is nog steeds markt voor de Kia Niro. Het model verkoopt ook nog steeds als warme broodjes: dit jaar zijn er al 1.999 verkocht in Nederland. We weten alleen niet hoeveel daarvan een stekker hadden. Ongetwijfeld zullen de verkopen dalen, nu alleen de Hybrid nog overblijft.