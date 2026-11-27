Abt heeft zich ontwikkeld tot huistuner van verschillende VAG-merken. Daarom kun je nu een Cupra Raval nieuw bestellen die vanaf de fabriek met het Abt-pakket wordt geleverd. Vandaag maakt Cupra Nederland de prijzen van het tuningpakket bekend.

Je moet voor een Cupra Raval Abt wel een van de duurdere uitvoeringen bestellen. Alleen de Performance en VZ kun je aankleden met Abt-spullen. De extra delen worden met de hand gemonteerd in de Spaanse Cupra Racing Factory. Helaas blijven de aanpassingen beperkt tot het uiterlijk en niet onderhuids. Afhankelijk van de gekozen variant bestaat de uitrusting uit verschillende upgrades.









Abt-pakket voor de Cupra Raval

Exterieur (voor zowel de Performance als de VZ):

Sportieve frontsplitter onder de voorbumper

Aerodynamische winglets op de achterbumper

Zijskirts met Cupra-opschrift en een extra winglet

Dakspoiler met Abt-logo

Zwarte 19-inch Icon lichtmetalen velgen met een donker Cupra-logo

Dark Chrome Cupra-logo op de motorkap









Interieur (exclusief voor de VZ met CUP Buckets):

Verwarmbare en elektrisch verstelbare CUP-kuipstoelen vóór met opvallende Sulfur Green-accenten, 3D-geweven bekleding en een Cupra-logo in de hoofdsteunen

Verwarmbaar stuur met een Dark Chrome Cupra-logo

‘AHEAD’ dashboard

Aanvullende designaccenten in het interieur

Prijs Cupra Raval Abt-pakket

Het pakket is niet in losse onderdelen aan te schaffen, maar wordt alleen geleverd als een compleet accessoirepakket. Het pakket voor de Raval Performance zonder de kuipstoeltjes kost 2.500 euro. Wil je er de sportieve zetels bij, dan ben je 3.500 euro kwijt. Vroege beslissers profiteren nu van een introductiekorting. Cupra geeft de eerste honderd klanten die het Raval Abt-pakket aanvinken 1.000 euro korting. Dan ben je ineens nog maar 1.500 euro kwijt om je sportieve EV nog wat sportiever te laten ogen.



