Dit kost je rijbewijs tegenwoordig en daar schrik je van

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Een rijbewijs halen was ooit vooral een kwestie van een paar lesjes doen, een examen en daarna lekker zelf de weg op. Tegenwoordig kun je voor datzelfde roze pasje een prima occasion kopen. Het CBR heeft weer eens de rekenmachine erbij gepakt en de uitkomst is alles behalve positief.

Eerst even 3.625 euro aftikken

Wie in de eerste helft van 2026 zijn B-rijbewijs haalde, was daar gemiddeld 3.625 euro aan kwijt. Dat is een pittige stijging als we dat vergelijken met vorig jaar, toen het gemiddelde nog op 3.320 euro lag. We hebben het dus over 305 euro extra voor hetzelfde stukje plastic...

Het grootste deel van de rekening gaat natuurlijk naar de rijlessen. Kandidaten hadden gemiddeld 42,5 lessen nodig en waren daar gemiddeld 2.785 euro aan kwijt. Bij 80 procent van de kandidaten kost een uur les tussen de 54 en 78 euro.

Dat tikt zo natuurlijk wel lekker aan.

Ook theorie gaat niet in één keer

Blijkbaar is alleen leren autorijden nog niet voldoende. Je moet namelijk ook eerst bewijzen dat je weet wat een verkeersbord betekent. Daar waren gemiddeld 2,6 theorie-examens voor nodig. Kosten? 135 euro.

Het praktijkexamen zelf ging iets beter, maar ook daar was één poging gemiddeld niet genoeg. Kandidaten hadden gemiddeld twee examens nodig. Inclusief de kosten van de rijschool en een les voorafgaand aan het examen komt dat neer op ongeveer 530 euro.

En dan zijn we er nog niet. Voor onder meer de Gezondheidsverklaring, tussentijdse toets, pasfoto's en het aanvragen van het rijbewijs moet nog eens ongeveer 175 euro vrij worden gemaakt.

Waarom wordt het zo duur?

Volgens het CBR zijn de hogere brandstofprijzen mogelijk een belangrijke reden voor de stijgende lesprijzen. Ook de regio, rijschool, lesauto en lesduur spelen een rol.

Voor het onderzoek werden bijna 1.400 verse rijbewijshouders ondervraagd. En die waren dus gemiddeld 3.625 euro verder voordat ze zelfstandig mochten rijden.

Dat is best veel geld om uiteindelijk te mogen ontdekken dat die ene parkeerplek bij de supermarkt toch nét iets te klein is. Maar goed: 3.625 euro en 42,5 lessen later kun je in ieder geval zelf naar huis rijden.

Ik kan me nog herinneren dat ik in 2009 zo'n 40 euro per les betaalde en ik er ongeveer 12 nodig had.

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