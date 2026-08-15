Dit kwamen jullie tegen op vakantie!

De zomervakantie is nog niet voorbij, maar we hebben al genoeg vakantiespots binnengekregen om een mooie bloemlezing te maken. Dat gaan we dan ook doen in dit artikel. Maar niet getreurd: er volgt ook nog een deel 2!

Spotter: @GulliNL

Reims, Frankrijk

@GulliNLviel met zijn neus in de boter. De parkeerplaats van zijn hotel in Reims stond namelijk ramvol met dikke auto’s. En het is niet de eerste keer dat Gulli met zijn neus in de boter valt: vorig jaar spotte hij namelijk ook een dikke combo bij hetzelfde hotel. Deze keer was het helemaal feest. We zien onder meer een McLaren 675LT, een 720S, twee Ferrari F12berlinetta’s, een 992 GT3 RS en nog tientallen supercars. Dat is nog eens een hotel met uitzicht!

Spotter: @escher93

Saint Tropez, Frankrijk

Saint-Tropez is geen verrassende plek om een supercar te spotten, maar een Stirling Moss verwacht je zelfs daar niet. Deze SLR zonder voorruit is een buitengewoon zeldzame verschijning, met een oplage van 75 stuks. Een echt collector’s item, dat inmiddels meer dan 3 miljoen waard is. Maar gelukkig zijn er toch nog mensen die zo’n auto van stal halen. Deze eigenaar heeft ‘m zelfs helemaal vanuit Duitsland meegenomen naar Frankrijk. Al weten we natuurlijk niet of de Stirling Moss deze rit ook op eigen kracht heeft gemaakt. Hoe dan ook: dit is een topspot!

Spotter: @luckyluck-2

Tolmin, Slovenië

De leukste vakantiespots zijn eigenlijk de onverwachte ontmoetingen. Zoals een klassieke 911 tegenkomen in een klein stadje in Slovenië. Het betreft een opvallend exemplaar met een Carrera RS-look en een surfplank op het dak. En het is een local, want de auto staat op Sloveens kenteken.

Spotter: @arendkok

Skagen, Denemarken

Over onverwachte locaties gesproken: naar Denemarken ga je ook niet omdat je daar struikelt over de exoten. Toch wist @arendkok daar iets heel bijzonders te spotten: een heuse Aston Martin Lagonda Taraf. De schitterende toplimo is gebaseerd op een Rapide en geïnspireerd op de fameuze Lagonda uit de jaren ’70. Van de Taraf zijn er maar 120 gebouwd en verreweg de meeste daarvan gingen naar het Midden-Oosten. Om dit exemplaar op Zwitsers kenteken tegen te komen in Denemarken is dus een unicum. Zoals de spotter zelf zegt: once in a lifetime.

Spotter: @Dylan

Monaco

@Dylan ging als diehard spotter naar Monaco deze zomer. Daar is het natuurlijk prijsschieten, maar toch heb je auto’s die ook voor Monegaskische begrippen bijzonder zijn. Een Koenigsegg Jesko bijvoorbeeld. De Saoedische eigenaar heeft dit exemplaar laten overvliegen om de show te stelen in Monaco. En daar ligt de lat natuurlijk hoog.

Spotter: @anoniemeautofan

Verenigd Koninkrijk

@anoniemeautofan heeft meer een oogje voor obscure auto’s in plaats van supercars. Wat dacht je van deze Toyota Mark X ZiO? Deze auto is uitsluitend in Japan geleverd, maar de spotter kwam ‘m tegen in Engeland. Mocht je benieuwd zijn wat ZiO in vredesnaam betekent: dit staat voor Zones in One. Deze Toyota heeft vier riante stoelen plus een zee aan bagageruimte. Dit is absoluut een exoot op de Europese (of in dit geval: Britse) wegen.

Spotter: @harmeng

San Fransisco, Verenigde Staten

@harmeng was deze zomer in de VS te vinden. In het pittoreske San Fransico kwam hij deze 993 GT2 tegen, die gewoon langs de straat stond geparkeerd. Volgens de eigenaar is dit niet alleen een echte 992 GT2 (waar er maar 57 van gebouwd zijn), maar is dit ook nog eens VIN 001. Gelukkig had Harmen zijn camera mee om dit pareltje mooi vast te leggen.

Spotter: @Wessel.jpg

Andermatt, Zwitserland

Dit is geen originele Aston Martin DB5, maar wel een zeer bijzondere auto. Het betreft namelijk een DB5 Continuation, oftewel een nieuwe DB5 die officieel door Aston Martin Works is gemaakt. En dit is niet zomaar een DB5, maar de DB5 van James Bond. Als je goed kijkt zie je de mitrailleurs zitten in de voorbumper. Van deze Goldfinger Continuation zijn er maar 25 gebouwd à € 3,3 miljoen per stuk. En oh ja, ernaast staat ook nog een Ferrari F40.

Spotter: @flippe123

Grandes Les Hérolles, Frankrijk

@flippe123 kwam in een Frans dorpje een circusterrein tegen, waar niet alleen vrachtwagens geparkeerd stonden, maar ook een dikke BMW M8 Coupé. Kennelijk gaan de zaken goed bij het circus. Het kan haast niet anders of dit is de auto van de circusdirecteur. Een clown of acrobaat verdient natuurlijk nooit zoveel, die kunnen hooguit in een Honda Prelude rijden.

Spotter: @chris-c

Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

Een dikke combo met Britse kentekens in een oud stadscentrum, dat moet wel Londen zijn, toch? Mis, @chris-c kwam deze kleurrijke combo tegen in het Schotse Edinburgh. Normaal valt een Turbo S een beetje in het niet naast een GT3 RS, maar dankzij de smurfblauwe kleur mag deze Turbo er ook wezen. Dit is wel een combo waar we vrolijk van worden!

Heb je ook nog iets leuks gespot op vakantie? Niet getreurd, er komt nog een deel 2. Dus upload vooral je eigen vakantiekiekjes op Autoblog Spots. Je maakt nog steeds kans op een van de Autoblog strandlakens van royaal formaat! Schroom ook niet om foto’s van je eigen auto te delen, die krijgen nog een apart artikel.

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