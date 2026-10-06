Dit land komt met bizarre alcoholregel voor beginnende bestuurders

Een rijbewijs halen betekent normaal gesproken dat er een hoop deuren voor je opengaan. In België komt er blijkbaar ook eentje bij die juist dichtgaat. De overheid komt namelijk met nieuwe verkeersregels voor beginnende bestuurders. En alsof dat nog niet streng genoeg is, staat er straks mogelijk ook een slagboom die eerst wil weten of jij wel nuchter bent. Spannend.

Dat biertje kun je vergeten

Vanaf 2027 krijgen beginnende bestuurders in België een alcohollimiet van 0,2 promille, zo blijkt uit berichtgeving van VRT.be. De regel geldt voor iedereen die minder dan drie jaar zijn rijbewijs heeft. De Belgische regering noemt het nultolerantie. Wij noemen het: hetzelfde als in Nederland.

Dus ja, je kent het wel. Heb je net je rijbewijs gehaald en gezellig een biertje gedaan? Dan kun je beter iemand anders achter het stuur zetten. Of gewoon niet rijden.

De maatregel komt omdat het de laatste tijd niet zo lekker gaat op de Belgische wegen. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal verkeersdoden namelijk met 6 procent. Volgens verkeersinstituut Vias is alcohol bij jonge bestuurders extra riskant. Bij 18- tot 25-jarigen neemt het ongevalsrisico bij 0,5 tot 0,8 promille ongeveer twee keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. Ai...

De parkeergarage krijgt een uitsmijter

Maar België heeft iets veel mooiers bedacht dan alleen een strengere alcohollimiet. Maak kennis met de alcoholpoort.

Die wordt voorlopig getest in een publieke parkeergarage. Je rijdt na een avondje uit dus gewoon richting de uitgang, denkt dat je klaar bent en krijgt vervolgens een alcoholtester voor je snufferd.

Of je eventjes wil blazen.

Positief? Jammer joh, dan gaat de slagboom gewoon niet omhoog.

Je kunt dan dus gezellig in je auto blijven zitten terwijl de parkeergarage je uitlegt dat je vanavond nog even niet naar huis gaat. Het systeem bestaat al in Zweden bij bepaalde veerboten en België onderzoekt nu of het ook bij parkeergarages en evenementen kan worden gebruikt.

Maar wat dan als je je auto gewoon op een normale parkeerplek parkeert? Of zijn die er niet in België?

Ook je telefoon wordt in de gaten gehouden

België heeft natuurlijk nog meer in petto. De regering werkt ook aan slimme camera’s die mobiel-gebruik achter het stuur kunnen detecteren. Daarvoor moet eerst een wettelijk kader komen, waarbij de privacy uiteraard netjes moet worden geregeld.

Daarnaast krijgt de politie een nieuwe rollenbank waarmee de snelheid en het vermogen van e-steps, elektrische fietsen, fatbikes en bromfietsen gecontroleerd kunnen worden. Je vervoersmiddel even opvoeren wordt dus ook steeds lastiger.

Het is in ieder geval duidelijk dat België behoorlijk grondig te werk gaat. Eerst controleren of je hebt gedronken, vervolgens of je met je telefoon zit te hannesen en ondertussen kijken of je elektrische fiets niet stiekem 100 km/u loopt.

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