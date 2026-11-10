Dit legendarische F1-team kan binnenkort terugkeren!

De Formule 1 blijft onverminderd populair. Daarom willen steeds meer nieuwe automerken zich laten zien in de hoogste divisie van de autosport. Maar ook een oude bekende met een grotendeels glorieuze F1-historie maakt kans op een plek op de F1-grid.

Chinese autofabrikanten zien de populariteit van de Formule 1 en willen ook een stukje van de taart. Zo wisten we al dat BYD heftig flirt met de Formule 1 en graag een eigen team wil. Maar volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is de autosportbond niet alleen in gesprek met megaconcern BYD, maar ook met Geely.

Ben Sulayem wil graag een 12e team

De voorzitter van de FIA is overduidelijk: hij ziet een extra F1-team op de grid wel zitten. Hij zegt op het New Economy Forum in Madrid: “De FIA kan de deur wagenwijd openzetten voor een twaalfde team. Waarom hebben we anders de optie voor twaalf teams in de reglementen staan als we steeds 'nee, nee, nee' blijven zeggen? Het gaat erom dat we het juiste doen voor de sport.’’

Over de interesse vanuit China is de FIA-voorman eveneens helder: "We verwelkomen elk serieus voorstel om een van de twaalf teams te worden. Zowel met BYD als met Geely zijn er gesprekken geweest. Als er een serieuze aanvraag komt van een grote fabrikant die aan alle voorwaarden voldoet, is dat een win-winsituatie voor iedereen."

Geely kan F1-icoon terugbrengen

Naast Volvo, Lynk & Co en Zeekr is Lotus een van de merken waarover Geely de macht heeft. Als Geely besluit om miljarden te investeren in een Formule 1-project, doen ze dat waarschijnlijk niet helemaal onder de naam ‘Geely’. In de autosport draait het om erfgoed, marketing en emotie. En laat Geely nou net de sleutels in handen hebben van een van de meest succesvolle en iconische merken uit de F1-geschiedenis.

Lotus in de F1

Team Lotus is een van de aartsvaders van de Formule 1. Denk aan pionier Colin Chapman, Jim Clark in zijn uiterst succesvolle Lotus Type 25, het introduceren van grondeffect, de iconische zwart-gouden John Player Special-kleuren en de eerste raceoverwinning van Ayrton Senna. Het team was onwijs lang actief in de F1: van 1958 tot en met 1994. Met zeven constructeurstitels en zes coureurstitels hoort de naam Lotus thuis in het rijtje Ferrari, McLaren en Williams.

In 2010 was Lotus ineens terug in de F1. Eerst keerde de merknaam terug via een Maleisische licentie (Lotus Racing/Caterham), waarna Genii Capital het oude Renault-fabrieksteam uit Enstone in 2012 omdoopte tot Lotus F1 Team. Er werden nog wat succesjes geboekt (zoals raceoverwinningen van Kimi Räikkönen), maar het kwam nooit in de buurt van de gloriedagen uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.

Voor het mogelijke Lotus F1-team van de toekomst is nog meer goed nieuws. De Formule 1 gaat weer terug naar V8-motoren. En wie is er net klaar met het bouwen van een hybride V8-aandrijflijn? Horse Powertrains, de joint-venture van Renault en Geely. 1+1=2, toch? In dat geval: hebben we liever de groengele of zwart-gouden kleurstelling terug?

Via Formule1.nl

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover