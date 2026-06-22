Dit legendarische merk komt met iets nieuws en unieks

Het moet niet makkelijk zijn om marketingmanager van Maserati te zijn tegenwoordig...

En waarom dan? Nou, hierom. Je verkoopt geen massa's auto's, je hebt geen nieuwe supercar om te lanceren en iedere keer als Ferrari een scheet laat, staat de halve autowereld op zijn achterste benen. En daardoor neemt de aandacht voor jouw merk zienderogen af. Jammer. Dus als je dan tóch met iets nieuws in de mondiale autopers wil komen, moet je creatief zijn.

Heel creatief.

Want wat is er aan de hand? Maserati heeft een sterrenbeeld gemaakt. Ja, echt! Omdat het Drietand-logo dit jaar honderd jaar bestaat, heeft het merk honderd sterren geselecteerd die samen de vorm van het beroemde embleem moeten vormen. Iedere ster is opgedragen aan iemand die volgens Maserati een bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis van het merk. Denk aan verzamelaars, klanten, merkambassadeurs en coureurs.

Maar wacht, er is meer...

De sterren bestaan niet alleen aan de hemel, maar ook digitaal. Inclusief certificaten en blockchaintechnologie. Want als je eenmaal een sterrenbeeld aan het bouwen bent, kun je net zo goed meteen alle marketingbuzzwoorden van de afgelopen tien jaar afvinken. Toch?

Begrijp ons niet verkeerd. Het Drietand-logo is een van de mooiste logo's uit de autowereld en honderd jaar geschiedenis is absoluut iets om te vieren. Maar ergens bekruipt toch het gevoel dat Maserati beter af zou zijn met een paar modellen die net zoveel aandacht trekken als dit persbericht. Want uiteindelijk denken autoliefhebbers bij Maserati aan dingen als de MC12, de Biturbo, de Quattroporte of anders een atmosferische V8 die ergens in een tunnel zijn rauwe brul laat horen. Niet aan sterrenbeelden tussen Leeuw en Ossenhoeder.

Maar we eindigen zoals je van ons gewend bent uiterst positief. Want het is op zich wel een goeie prestatie. Er zijn namelijk niet veel automerken die het voor elkaar krijgen om een persbericht te versturen waarin ruimtevaart, blockchain, sterrenkunde en Maserati samenkomen zonder dat er daadwerkelijk een nieuwe auto wordt aangekondigd.

Da's op z'n minst knap te noemen!