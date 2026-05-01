Dit Marktplaats-snoepje met V12 wil je hebben!

Iedereen is het erover eens dat de Aston Martin DBS een bloedmooie wagen is. Er is alleen één nadeel: ze zijn bijna allemaal grijs. Terwijl iedere auto beter wordt van een kleurtje. Kijk maar naar dit prachtige blauwe exemplaar op Marktplaats.

De eigenaar van deze auto wilde geen grijs en klopte aan bij Q (de afdeling, niet degene die James Bond van gadgets voorziet) voor een unieke kleur. Dat werd Aysgarth Blue. Geen hele opvallende kleur, maar toch verfrissend tussen al het grijs. En gewoon heel erg fraai. De kleur blauw komt ook terug in de stiksels in het interieur.

Ongeblazen V12

Een V12 kun je vandaag de dag nog steeds krijgen in een Aston Martin, maar die is niet meer atmosferisch. Deze DBS heeft nog wél een ouderwetse ongeblazen V12. Het welbekende 6,0 liter blok levert 517 pk. Voldoende, dachten we zo.

Sommige ‘oudere’ auto’s zien er vanbuiten prachtig uit, maar hebben vervolgens een compleet gedateerd interieur. Ook dat valt bij de DBS reuze mee. Natuurlijk is het infotainment niet meer van deze tijd, maar verder droogt het interieur heel mooi op. Sterker nog: qua design is het fraaier dan de moderne Aston Martin-interieurs. En goede afwerking blijft goede afwerking.

Weinig kilometers















Het was natuurlijk geen Nederlander die een speciale kleur had besteld, dus de auto is geïmporteerd. Sinds 2017 rijdt deze DBS rond in ons land. Af en toe dan, want er staat nog maar 25.800 kilometer op de teller.

Deze occasion is een pareltje, we kunnen niet anders zeggen. Wat al dat moois moet kosten? De verkoper op Marktplaats wil er graag € 199.995 voor hebben.