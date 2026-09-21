Dit merk gaat HEEL ver met testen...

Bij de ontwikkeling van een nieuwe auto hoort testen. Beetje vrieskou, een paar weken woestijn en als er daarna niets vanaf valt, kan de productie beginnen.

Bij Rolls-Royce pakken ze dat voor Project Nightingale iets grondiger aan. Of iets grondiger, veel grondiger. Ze gaan echt bizar ver met dat testen. En dat is opvallend, want uiteindelijk worden er maar honderd van gebouwd.

Voor als je het vergeten was, Nightingale is een volledig elektrische Coachbuild Collection die afgelopen april werd aangekondigd. De toekomstige eigenaren hebben blijkbaar laten weten dat ze er ook echt mee willen rijden. Overal ter wereld zelfs.

Dus begint Rolls-Royce aan een testprogramma van in totaal 350 weken. Prototypes gaan van Zuid-Europa naar de poolcirkel en de woestijnen van het Arabisch Schiereiland. Ze worden daarbij getest op hoogtes tot 2.750 meter.

Daarvoor zat er al 1.430 uur aan aerodynamische simulaties en windtunnelwerk op. Ook gaat de auto 250 km/u rijden om onder meer te controleren of er nergens vervelend windgeruis ontstaat. Zelfs het cabriodak krijgt tien verschillende tests en wordt blootgesteld aan temperaturen tot 80 graden. Klimaatverandering hè, het kan zomaar werkelijkheid worden in de steeds hetere zomers...

Maar het mooiste is de zogenaamde 'Piano Boot'. En dan hebben we het niet over een muzikaal schip, maar over de achterklep. Die opent zijwaarts via een vrijdragende arm en moet dat volgens Rolls-Royce ook over generaties nog keurig blijven doen. Dus wordt hij tijdens de ontwikkeling 15.000 keer open en dicht gedaan.

15.000 keer klinkt misschien niet zo indrukwekkend, totdat je het omrekent. Zelfs als je iedere dag de achterklep gebruikt, duurt het ruim veertig jaar voordat je dat aantal bereikt.

Kortom, grondig allemaal, zeker voor een beperkte oplage. Wij zijn alleen benieuwd of het dak het ook nog doet bij 81 graden en of de achterklep ook 15.001 keer kan openen.

Maar dát testen ze dan weer niet. Jammer.