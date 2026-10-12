Dit merk komt met een wonderschone stationcar

Het lijkt er soms op dat iedere autofabrikant tegenwoordig alleen nog maar SUV's wil bouwen. Zelfs merken die vroeger prachtige stationwagons maakten, zijn er steeds minder enthousiast over. Maar gelukkig denken ze daar in China anders over.

Lynk & Co heeft namelijk de 07 GT meegenomen naar de autoshow van Parijs. Een behoorlijk fraaie shooting brake die volgend jaar ook naar Europa komt.

En het is bepaald geen klein autootje. De 07 GT is bijna 4,85 meter lang, 1,90 meter breed en heeft een bagageruimte van 614 liter. Met de achterbank plat groeit dat tot 1.665 liter. En er is goed nieuws. Hij komt naar Nederland. Maar dat wist jij als trouw lezer van Autoblog natuurlijk al toch?

Tot 530 pk

In China is de 07 GT al te koop en daar kun je kiezen uit verschillende plug-in hybrides. De sterkste heeft een 1,5-liter turbomotor en twee elektromotoren, samen goed voor 530 pk. Daarmee zit je in ongeveer vier seconden op de 100 km/u.

De versie met voorwielaandrijving heeft 408 pk en kan volgens de Chinese meetmethode tot 200 kilometer volledig elektrisch rijden. Het totale bereik zou zelfs 1.422 kilometer bedragen.

Ook aan luxe ontbreekt het niet. Denk aan elektrisch verstelbare stoelen met massagefunctie, een audiosysteem met 23 speakers en zelfs een gekoeld vakje voor je drankjes. Zei iemand daar Rolls Royce?

Volgend jaar naar Nederland?

Lynk & Co heeft dus al bevestigd dat de 07 GT in 2027 naar Europa komt. De auto die nu in Parijs staat, is nog de Chinese uitvoering. Welke motoren en uitrustingen wij precies krijgen, is nog niet bekend. Ook de Europese prijzen ontbreken voorlopig, maar in China begint hij omgerekend rond de 19.000 euro.

Maar reken er maar niet op dat hij hier voor dat bedrag in de showroom staat. Nee joh, het zou eens feest wezen in ons land...