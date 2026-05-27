Dit merk verkoopt bijna 600 procent (!) meer auto’s in Europa dan vorig jaar

Door de massale toestroom van nieuwe merken is het voor een nieuwkomer lastig om voet aan de grond te krijgen op de Europese automarkt. Denk maar terug aan de introductie van de Japanse merken. Nu maken we hetzelfde mee, maar dan met autofabrikanten uit China. Toch wennen we langzamerhand aan de Chinese auto’s in het Europese straatbeeld. Kijk bijvoorbeeld maar naar de verkoopcijfers van Leapmotor in ons continent.

Leapmotor leunt op Stellantis voor de Europese verkopen. Dat lijkt dit jaar zijn vruchten af te werpen. Als we naar de Europese verkoopcijfers van de ACEA kijken, zien we dat Leapmotor het merk is met de grootste groei ten opzichte van 2025 Waar het Chinese merk in de eerste vier maanden van 2025 nog maar 4.832 auto’s verkocht zijn dat er van januari tot en met april 2026 maar liefst 32.963. De groei kun je wijten aan het feit dat Leapmotor er een model bij heeft gekregen, de B10, maar ook de C10 en vooral de T03 verkopen nu beter. En dan moet de B05 nog komen

Hoe goed draait Leapmotor nou echt?

Bijna zeven keer zoveel auto’s verkopen dan een jaar eerder is een knappe prestatie. Kijk je echter naar de verkoopcijfers an sich en vergelijk je het met de andere automerken, dan heeft Leapmotor nog veel te winnen. Met ruim 30.000 geregistreerde voertuigen verkoopt Leapmotor beter dan merken als Honda (27.832) en Lexus (23.885), maar zit het merk nog lang niet op het niveau van BYD (101.221) of Dacia (170.692).

Kijken we naar Stellantis (waar Leapmotor een soort van maar niet helemaal bij hoort volgens Stellantis) dan schuift Leapmotor omhoog op de ladder. Leapmotor doet nog steeds onder voor de grotere Europese merken (Peugeot, Opel, Citroën en Fiat), maar ook voor Jeep (49.047). Het Chinese automerk staat dan weer wel boven Alfa Romeo (18.376), DS (8.816) en Lancia/Chrysler (5.265).

